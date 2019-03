Leclerc - il predestinato che guida già da leader : “Non sento la pressione” : Non urla, non piange, sorride appena. Charles Leclerc ringrazia i meccanici («ottimo lavoro, non erano in palio i punti ma è un buon inizio») e parla già da leader : «È stata dura, Vettel è un grande pilota, da lui imparo tanto e sono contento di essergli davanti». Dopo una gara e due qualifiche al volante della Ferrari si è già guadagnato una notte...

F1 - Mondiale 2019 : Charles Leclerc il predestinato. Il fenomeno monegasco che sogna di emulare il Lewis Hamilton del 2007 : Lewis Hamilton è stato l’ultimo debuttante in Formula Uno capace di lottare per il Mondiale, il britannico salì al volante della McLaren dopo essere passato dalle categorie inferiori e fu subito assoluto protagonista nella massima categoria automobilistica: l’allora 22enne conquistò addirittura nove podi consecutivi a inizio stagione (con due vittorie consecutive in Nord America) e fu in lotta per il titolo fino all’ultimo ...