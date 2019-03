La Mare Jonio è stata dissequestrata e sfida Salvini | ' Si parte per una nuova missione'

Mare Jonio - la Ong di Luca Casarin provoca ancora Matteo Salvini : "Di nuovo in mare. E presto..." : Non si ferma la Mare Jonio, la Ong dei centri sociali e di Luca Casarin. Dopo il dissequestro da parte della procura di Agrigento e le indagini per favoreggiamento, la nave torna infatti in Mare per scandagliare il Mediterraneo alla ricerca di immigrati da portare in Europa. O meglio, in Italia. La

Migranti - dissequestro per 'Mare Jonio' : 23.29 La procura di Agrigento ha dissequestrato 'Mare Jonio'."Le esigenze probatorie sono cessate", scrivono i pm. "La nave è libera. Andiamo avanti a testa alta", twitta l'Ong Mediterranea. La nave era stata sequestrata dopo che aveva salvato in acque libiche 50 Migranti e dopo l'approdo al molo di Lampedusa. Comandante e capo missione (Luca Casarini) sono stati iscritti nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione ...

La nave Mare Jonio è stata dissequestrata : il provvedimento della procura di Agrigento : La procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio, l'imbarcazione di Mediterranea che ha accolto a bordo 49 migranti, soccorsi in Mare e sbarcati a Lampedusa il 19 marzo. Lo apprende L'AdnKronos. La nave era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza.Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha firmato il provvedimento di dissequestro dopo avere ...

Migranti : Mare Jonio - il 2 aprile l'interrogatorio in Procura di Luca Casarini : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Verrà interrogato martedì mattina, 2 aprile, ad Agrigento, come apprende l'Adnkronos, Luca Casarini, il capo missione della nave Mare Jonio, della Ong mediterranea Saving Humans, indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Agrigento sullo sbarco delle 49 perso