Kean non è Ronaldo ma fa vincere la Juve

(Di domenica 31 marzo 2019) Torino Se dovevano essere le prove generali in vista dell'andata dei quarti di Champions contro l'Ajax, lantus farà bene a preoccuparsi. Perché, contro l'Empoli leggerino ma dotato di tecnica, la Signora ha dovuto ricorrere ancora al suo baby prodigio Moiseper portare a casa i tre punti. Non che un eventuale passo falso avrebbe compromesso la vittoria dell'ennesimo scudetto, ma è un fatto che il popolo bianconero si aspettasse altro dal tiepido pomeriggio torinese. Poi, alla fine, è andata bene così: il millennial ha completato nel migliore dei modi la sua otto giorni di gloria, segnando anche in campionato dopo avere buttato la palla dentro in azzurro contro Finlandia e Liechtenstein e, in definitiva, avanzando la propria candidatura a diventare davvero il vice. In sostanza, il ragazzo nato a Vercelli ha rappresentato la sola nota positiva di una partita che la...

