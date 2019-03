Jim Carrey fa arrabbiare Alessandra Mussolini | Bastardo

"Bastardo" - Alessandra Mussolini contro Jim Carrey : Inimmaginabile lite social tra Alessandra Mussolini e Jim Carrey. Tutto è iniziato per colpa di un tweet dell'attore, comico e cabarettista con una sua vignetta e la scritta: "Se vi state chiedendo a ...

Alessandra Mussolini si infuria con Jim Carrey dopo una vignetta su Piazzale Loreto : Jim Carrey e Alessandra Mussolini probabilmente non hanno nulla in comune, almeno fino ad oggi. Ma una vignetta pubblicata sul profilo twitter del celebre attore statunitense ha fatto letteralmente scatenare la rabbia della nipote del duce. La vignetta incriminata ritrae Benito Mussolini e Claretta Petacci a testa in giù, come realmente avvenuto a Piazzale Loreto nell'aprile del 1945, un episodio cruento che è stato il simbolo della fine del ...

Lite social Jim Carrey-Mussolini. Lui posta vignetta di piazzale Loreto - lei : "Bastardo" : Alessandra Mussolini contro Jim Carrey: l'incredibile scontro si è consumato sui social network a causa di una vignetta postata dall'attore sul suo profilo Twitter e raffigurante l'esibizione dei corpi di Benito Mussolini e Claretta Petacci in piazzale Loreto."Se vi state chiedendo dove porti il fascismo, rivolgetevi a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta", è stata la didascalia con la quale Carrey ha accompagnato la ...

L’incredibile lite social tra Jim Carrey e Alessandra Mussolini : Matteo Salvini - 2018Mario Monti - 2012Silvio Berlusconi - 2011Enrico Berlinguer - 1976Alcide De Gasperi - 1953Palmiro Togliatti - 1947Dino Grandi - 1931Benito Mussolini - 1923Jim Carrey e Alessandra Mussolini. L’improbabile coppia, con un oceano a tenerne le distanze, si è esibita in un’altrettanto improbabile lite social. L’attore ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una vignetta di piazzale Loreto. «Se vi state chiedendo dove porti ...

