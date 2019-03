Incidente su pista da sci a Bormio | scontro tra sciatori | un morto

Incidente sulla pista di Bormio : 49enne muore nello scontro con un altro sciatore : L'uomo era sulla pista di Valdisotto, la polizia indaga sulla dinamica. L'altro sciatore ferito, portato in ospedale

F3 – Sophia Floersch senza paura - la pilota protagonista del terribile Incidente di Macao torna in pista a Monza : Sophia Floersch torna in pista a Monza dopo il terribile incidente in cui fu coinvolta all’Europeo di F3 a Macao Sophia Floersch è diventata celebre l’anno scorso quando, durante l’Europeo di F3 sul circuito di Macao, fu protagonista di un terribile incidente. Se subito dopo l’impatto si era temuto per la vita della giovane pilota, a distanza di qualche giorno dall’incidente le notizie sulle condizioni di ...

Reggio Emilia - Incidente sulla pista di sci : grave ragazzo di 13 anni : Reggio Emilia, incidente sulla pista di sci: grave ragazzo di 13 anni incidente sulle piste di sci di Cerreto Laghi sull'Appennino reggiano. Un ragazzo di 13 anni, caduto mentre sciava, ha riportato traumi cervicali e sacrali. L'adolescente, che in un primo momento aveva perso conoscenza, è stato portato con l'elisoccorso a Reggio ...

F1 - Test Barcellona – La Ferrari potrebbe non scendere più in pista : grossi guai dopo l’Incidente di Vettel : Clamorosa indiscrezione in arrivo da Barcellona: dopo l’incidente di Vettel alla curva 3, la Ferrari potrebbe non scendere in pista nel pomeriggio Brutte notizie per i fan della Ferrari: il secondo giorno dei Test sul circuito di Barcellona non sorride alla scuderia di Maranello. l’incidente di Vettel alla curva 3 potrebbe aver riportato più conseguenze del previsto. Il pilota tedesco ha perso il controllo della monoposto, come specificato ...

F1 – Test Barcellona - che brivido in pista : Incidente sfiorato tra Hamilton e Kubica [VIDEO] : Che rischio nell’ultima mattinata di Test a Barcellona: incidente evitato per un soffio tra Hamilton e Kubica Sta per terminare la sessione di Test di F1 di Barcellona: i piloti hanno da poco concluso la mattinata di lavoro dell’ultima giornata in pista al Montmelò, dove non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Albon ha chiuso col miglior tempo, ma è il brivido regalato da Hamilton e Kubica a lasciare tutti col fiato ...

F1 – Gasly tra errori e ottimismo : “fantastico tornare in pista. Incidente? Ecco cosa è successo” : Gasly positivo e ottimista nonostante l’errore in pista oggi a Barcellona: le parole del francese della Red Bull dopo la seconda giornata di test al Montmelò Una giornata non proprio positiva oggi in pista al Montmelò per Pierre Gasly: il francese della Red Bull è sicuramente contento del suo esordio sul circuito spagnolo, ma non può ritenersi soddisfatto dopo il testacoda che ha causato qualche danno di troppo che farà lavorare sodo ...

Daytona 500 – Tremendo Incidente in pista - diciotto auto tra le fiamme : il VIDEO è clamoroso : A dieci giri dalla conclusione della Daytona 500, un clamoroso incidente ha coinvolto ben diciotto vetture: nessuna conseguenza fisica per i piloti La vittoria di Denny Hamlin alla Daytona 500 non è certamente stata l’unica notizia degna di nota, visto che non è passato inosservato il Tremendo incidente innescato da Paul Menard a dieci giri dalla conclusione. Il tamponamento avvenuto nei confronti di Matt DiBenedetto ha innescato una ...

Incidente sugli sci a Cogne - muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista : Una ragazzina di 13 anni è morta in un Incidente sugli sci a Cogne. Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista e sbattendo la...

