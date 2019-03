Genoa | lite Zukanovic-Pereira | ricostruzione | multa e chiarimento

Lite nello spogliatoio del Genoa - i nomi dei calciatori coinvolti tra voci e conferme : Lite spogliatoio Genoa – Sono state di grande tensione le ultime ore in casa Genoa, il club rossoblu è sceso in campo nel match valido per il campionato di Serie A, sconfitta 2-0 contro l’Udinese con le reti di Okaka e Mandragora. Ed in casa Genoa qualcosa potrebbe spaccarsi. Nel dettaglio nervosismo durante l’intervallo complice anche e soprattutto la brutta prestazione della squadra nel primo tempo, nello spogliatoio ...

Udinese-Genoa 2-0 - passa avanti friulani verso salvezza. Lite in spogliatoio : L'Udinese aveva bisogno dei tre punti per mettere un po' di spazio tra se' e la zona retrocessione e ha portato a termine la missione salendo a 28 punti in classifica a +4 sul Bologna terzultimo. Con una partita attenta, resa facile dal gol segnato all'avvio, batte il Genoa in casa per 2-0. Un Genoa senza dubbio meno motivato, coi suoi 33 punti a meta' classifica e in acque decisamente piu' tranquille. E infatti sono i padroni di casa a partire ...