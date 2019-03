F1 | Bahrain | trionfa Hamilton davanti a Bottas e Leclerc

F1 - Leclerc tradito dal motore in Bahrain : trionfa Hamilton - il monegasco solo terzo : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Bahrain , seconda tappa del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Sakhir. Secondo posto per il finlandese Valtteri Bottas, sempre su Mercedes. terzo posto per Charles Leclerc su Ferrari, che ha perso il comando della corsa per un problema al mot

Formula 2 – Luca Ghiotto trionfa in Bahrain : 6° posto per Mick Schumacher : Luca Ghiotto vince il Gp di Formula 2 in Bahrain: il pilota italiano ha preceduto Sette Camara e Nicholas Latifi. Solo 6° Mick Schumacher Luca Ghiotto, UNI-Virtuosi Racing, vince la ‘gara 2’ nel Gp del Bahrain di Formula 2. Il pilota italiano, secondo ieri in gara 1 alle spalle del canadese Nicholas Latifi, Dams, partito dalla sesta posizione ha preceduto sul podio Sette Camara, BWT Arden, e lo stesso Latifi. Grande attesa per ...