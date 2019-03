Donnarumma | “Ho sbagliato e mi dispiace | mi riprenderò”

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Dopo la prova contro la Sampdoria macchiata da un grave errore, Gianluigiha parlato ai microfoni di Dazn, chiedendo scusa alla squadra e ai tifosi: “Ringrazio i miei compagni per il supporto, anche a fine gara, capita di sbagliare e miper tutti. Quando si vuole giocare dal basso, capita di sbagliare una palla, possono sbagliare tutti. Miche non siamo riusciti nemmeno a prendere un punto, la testa è già all’Udinese. L’anno scorso non ho passato un periodo facile, se ho superato quello riuscirò a passare anche questo errore… Il ruolo del portiere è così, mai fermarsi, sempre testa alta e si gioca subito contro l’Udinese in settimana per rifarsi“. Una battuta, infine, su Quagliarella, che lo ha consolato: “È un grandissimo amico, ho passato gli ultimi dieci giorni con lui in Nazionale e dopo il gol subito da ...

