Di Battista | Ora studio da falegname E' fichissimo

Europee - leadership M5S a rischio. E Di Maio cerca ancora Di Battista : ' Certo che Luigi è sotto tiro ed è a rischio ma lo è praticamente dal giorno dopo la formazione del governo '. Lo ha confidato una persona molto vicina al leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ...

U&D : Gian Battista fuori dal programma perché avrebbe spinto una collaboratrice : Stando alle ultime anticipazioni sul Trono Over diffuse dal sito il Vicolo delle News, Maria De Filippi si sarebbe adirata in studio a causa dell'atteggiamento di Gian Battista, fino al punto da allontanarlo dallo studio. La presentatrice sarebbe andata su tutte le furie a causa di un episodio riportato in puntata dall'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo avrebbe riferito che il cavaliere del Trono Over, essendosi spazientito per la lunga ...

Trono over spoiler - Maria caccia GianBattista : ha dato uno spintone ad una collaboratrice : L'ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne di ieri ha visto l'eliminazione dal programma del cavaliere Gianbattista. Nelle ultime settimane, l'uomo aveva fatto parlare molto di sé a causa di un presunto accordo con la dama Claire. Nelle scorse puntate era infatti stato mostrato un video fatto pervenire alla redazione da un fan di U&D, che mostrava i due mettersi d'accordo sulle cose da dire sul loro percorso. Il filmato in ...

Sondaggi elettorali : crolla il consenso di Di Maio e Di Battista - cresce quello di Zingaretti : Secondo gli ultimi Sondaggi, la Lega rimane saldamente il primo partito, davanti al M5s (in costante calo) e al Pd (in ripresa). Per quanto riguarda i leader politici, chi gode di più consenso è Matteo Salvini, seguito da Giuseppe Conte. In crescita troviamo Nicola Zingaretti, mentre Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista perdono quasi il 10% a testa in due mesi.Continua a leggere

Alessandro Di Battista ritrovato da Agorà - le sue pesantissime parole : ecco com'è ridotto : ritrovato. Ricomparso. E intercettato dalle telecamere di Agorà, il programma di Rai 3. Si parla del grillino Alessandro Di Battista, sparito dai radar della politica ormai da tempo. Un'uscita di scena ancora tutta da chiarire: messo in disparte dal Movimento 5 Stelle dopo i disastri che ha combinat

Ora rispunta Di Battista : "Rispettate il mio silenzio" : 'Rispettate la mia scelta, il mio silenzio. Per questioni mie non parlo' . Alessandro Di Battista , pizzicato da un inviato d Agorà dopo settimane di assenza dalla scena politica, chiede di essere lasciato in pace. Il giornalista, però, non ha desistito e anzi ha incalzato l'esponente del Movimento 5 Stelle : 'Non parla lei o l'hanno messa in silenzio? È una sua ...

Di Battista ad Agorà : "Rispettate il mio silenzio" : Di Battista non parla. Intercettato dal giornalista Max Brod di Agorà, l'esponente del Movimento 5 Stelle continua a non esporsi: "Rispettate la mia scelta", ha ribadito più volte al cronista. Che ha cercato di capire i motivi della sua assenza dalla scena politica, che dura ormai da più di un mese. E precisamente dal 13 febbraio, data del suo ultimo post su Facebook, quando ripropose il video dell'intervista rilasciata a Di ...

Il papà di Di Battista : «Ho votato in tre seggi diversi» Ma gli orari non tornano : Il padre di Alessandro Di Battista in un messaggio pubblicato su Facebook racconta di essere andato in tre seggi diversi e in ciascuno di aver votato per un candidato diverso: Ma il post risulta pubblicato prima delle 8. E il Pd precisa: «Non risultano suoi voti»