Così il Mantova è uscito dal tunnel

ilfoglio

(Di domenica 31 marzo 2019) Ilsi affaccia in serie A nel 1961, totalmente inaspettato. Fino a quell'anno, la squadra aveva vivacchiato senza gloria nelle categorie inferiori, fino a quando non viene affidata a Edmondo Fabbri. In campo lo chiamavano Topolino, perché era un attaccante sulla fascia di pochi centimetri. Q

fedebeltrami : L'anno scorso sono stato al Gaypride di Mantova. Una noia. I gay si sono così imborghesiti! Credo ci siamo più pazz… - IeeeMatteo : Mo vedo come organizzarmi. Domani ho la giornata piena di faccende in arretrato in Lomellina. In serata vorrei anda… - ennioalberici1 : RT @gazzettamantova: Siccità già record: Po mai così basso durante l’inverno. Via alle irrigazioni -