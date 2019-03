Sebastian Vettel F1 | GP Bahrein 2019 | “Una giornata importante per la Ferrari anche se io

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) E’ secondo dietro al compagno di squadra Charles Leclerc il tedesconelle qualifiche del GP del, seconda prova del Mondialedi F1. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, è stato costretto ad inchinarsi al cospetto del velocissimo monegasco, non potendo sfruttare due set di gomme morbide nel Q3, per via di una gestione non ottimale degli stint precedenti del time-attack. Il teutonico, quindi, ha cercato di massimizzare la propria prestazione con una sola tornata nell’ultima fase, ottenendo la piazza d’onore alle spalle del team-mate.“Charles (Leclerc ndr.) ha fatto un lavoro fantastico e sono contento per aver fatto secondo con un unico tentativo. Purtroppo la gestione di queste qualifiche non è stata ideale ma comunque siamo in prima fila e non è certo un brutto risultato. Abbiamo ritrovato la nostra macchina, quella che ...

