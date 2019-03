MotoGp – Marquez punta sul meteo | Vinales pronto ad una partenza super e Dovizioso sicuro

MotoGp – 81ª pole per Marquez - Valentino Rossi apre la 2ª fila : la griglia di partenza del Gp d’Argentina : Marc Marquez in pole position, Valentino Rossi apre la seconda fila: la griglia di partenza del Gp d’Argentina E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Argentina: al termine di una Q2 di fuoco, il campione del mondo in carica è riuscito ad avere la meglio su tutti i suoi rivali, conquistando la sua quinta pole position a Termas de Rio Hondo negli ultimi sei anni. Alle spalle dello spagnolo della Honda si è piazzato un ottimo ...

MotoGp - Argentina : Marquez ancora davanti - Rossi quinto : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez è stato il più veloce anche nella quarta e ultima sessione di libere del Gran Premio d'Argentina: 1'39"341 il tempo dello spagnolo della Honda, davanti, per 188 ...

Marc Marquez - MotoGp GP Argentina 2019 : “Soddisfatto della pole - per domani attenzione al meteo…” : Marc Marquez è ampiamente soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Per lo spagnolo, quella di Termas de Rio Hondo, è la 81esima partenza davanti a tutti della sua scintillante carriera, e conferma che il suo feeling con moto e tracciato è ad altissimi livelli. Il grande favorito per la gara di domani è ovviamente lui, sperando che non replichi i disastri della scorsa annata. Ad ogni modo per ...

MotoGp – Marquez si ripete nella quarta sessione di prove libere in Argentina : bene Crutchlow e Dovizioso [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti anche nelle Fp4 del Gp d’Argentina: Valentino Rossi tra i migliori a pochi minuti dalle qualifiche Anche la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Argentina è terminata. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato Marc Marquez il più veloce a pochi minuti dalle qualifiche del secondo round della stagione 2019. Il campione del mondo in carica è stato seguito dal pilota della LCR Cal ...

MotoGp | Gp Argentina FP3 : Domina Marquez - inseguono Miller e Crutchlow : Il Campione del mondo in carica sin dai primi minuti del turno di è messo al comando della classifica dei tempi, andando a migliorare ulteriormente nel finale quando tutti i piloti sono scesi in ...

MotoGp Libere 3 Argentina - Marquez prende il largo. Dovi scivola : 8°. Vale 7° : Marquez ristabilisce le distanze. Nella terza sessione di Libere del GP di Argentina lo spagnolo della Honda riprende lo scettro del comando issandosi in testa alla classifica: con il tempo di 1'38"...

MotoGp - Argentina : Marquez davanti nelle terze libere - Rossi settimo : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez ha chiuso davanti a tutti la terza sessione di prove libere in vista del Gp d'Argentina. Lo spagnolo della Honda ha girato in 1'38"471, precedendo di due decimi Jack ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Marc Marquez continua a dominare la scena - Rossi fatica - Dovizioso scivola : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP dimostrandosi, per l’ennesima volta, l’uomo da battere in questo fine settimana sudamericano. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, nell’occasione odierna decisamente nuvoloso ed a rischio di pioggia, il campione del mondo in carica ha confermato di avere un feeling perfetto con la propria moto, ...

MotoGp – Terminate le Fp3! Marquez domina - cade Dovizioso : peggiora Valentino Rossi [TEMPI] : Marc Marquez domina la terza sessione di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo. Dovizioso cade e chiude 8° dietro Valentino Rossi: i tempi delle FP3 del Gp d’Argentina Nella prima gara in Qatar, Dovizioso e Marquez hanno iniziato il primo capitolo della rivalità che, con grande propabilità, si protrarrà fino a fine stagione e assegnerà il titolo. Anche nel secondo Gp presente in calendario, quello d’Argentina, la ...

VIDEO GP Argentina MotoGp 2019 - prove libere 2 : highlights e sintesi. Dovizioso in testa - Valentino Rossi precede Marquez : Andrea Dovizioso ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è scatenato nel finale della sessione e ha così preceduto tutti i rivali dando un chiaro segnale in vista delle qualifiche e della gara, il forlivese sembra essere in gran forma dopo il successo in Qatar e proverà a replicarsi su un tracciato storicamente non così amico. Marc Marquez ha ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Marc Marquez il favorito per la pole position - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi lanciano il guanto di sfida : E’ il giorno delle qualifiche sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto sudamericano i centauri della classe regina sono pronti per affrontarsi, giocarsi la piazzola numero uno ed avere una posizione privilegiata in vista della gara. Per quello che si è visto, il favorito numero uno per far suo il time-attack è Marc Marquez. Nonostante l’ottavo posto delle prove ...

MotoGp - Marquez non si fida : “sono concentrato su me stesso - ma Viñales e Crutchlow vanno forte” : Lo spagnolo ha raccontato le proprie sensazioni dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della Ducati. AFP/LaPresse Terzo lo ...

MotoGp - analisi prove libere GP Argentina 2019 : Marquez pronto a dominare - Ducati vicina - Yamaha in cerca di conferme : L’anno scorso il Gran Premio di Argentina di MotoGP mise in mostra un Marc Marquez che sembrava l’elogio di Giano Bifronte. Dominatore assoluto tra prove libere e qualifica, con distacchi notevoli su tutti i rivali, quindi disastroso in gara, sin dallo spegnimento della sua Honda in griglia, fino ai vari contatti provocati nella corsa, con l’eliminazione di Valentino Rossi che gli costò una (sacrosanta) squalifica. Fast ...

MotoGp Argentina Libere2 Dovizioso - guizzo super; Rossi 6° - Marquez è 8° : guizzo Dovizioso. Nella seconda sessione di libere del GP di Argentina in testa alla classifica si issa il forlivese della Ducati che con il tempo di 1'39"181, realizzato nel finale, diventa il punto ...