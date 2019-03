Mercato Inter | i nerazzurri puntano due big a centrocampo DETTAGLI

CalcioMercato - i giocatori più interessanti in scadenza nel 2019 : quanti top! [FOTO] : 1/33 Balotelli (Fabio Ferrari/LaPresse) ...

CalcioMercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

CalcioMercato - per Conte quote da Inter : ROMA - Il faccia a faccia con il Chelsea per la buonuscita arriva oggi al Tribunale di Londra, ma intanto i betting analyst sono già in fermento per il futuro di Antonio Conte. In attesa della ...

Tabacco - Philip Morris International : Italia Mercato prezioso : Roma, 28 mar., askanews, - Italia mercato di acquisto del Tabacco più grande in tutta Europa. A fare il punto sulla situazione degli investimenti nel settore della Tabaccocultura è Massimo Andolina, ...

CalcioMercato - Griezmann-Inter : in quota c'è uno spiraglio : ROMA - ' L'Inter prenderà Griezmann dopo aver ceduto Icardi '. La bomba di mercato l'ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell'International Champions Cup. ...

Mercato Inter - la bomba dalla Spagna : in arrivo Modric grazie alla… Juventus : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il fondamentale match di campionato contro la Lazio, vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League. Fiducia ritrovava in casa nerazzurra dopo il successo nel derby contro il Milan, l’intenzione adesso è quella di iniziare una striscia di risultati positivi. Nel frattempo si continua a parlare di Mercato, in particolar modo notizia importante che arriva direttamente ...

Pesante sul Mercato di Piazza Affari Go Internet : Affonda sul mercato Go Internet , che soffre con un calo del 3,37%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Go ...

Le notizie del giorno – Il retroscena di Ronaldo dopo l’infortunio e il Mercato di Inter e Juve : INFORTUNIO Ronaldo – Il portoghese, dopo l’infortunio occorso in occasione della gara contro la Serbia, dovrebbe saltare certamente Empoli, Cagliari e Milan e rientrare per la gara d’andata di Champions contro l’Ajax o al massimo sarebbe pronto per quella di ritorno. Nel frattempo emerge un importante retroscena su CR7 riportato sull’edizione odierna di TuttoSport, arriva la confessione del calciatore ad amici ...

CalcioMercato Inter - l’Arsenal sogna Barella per sostituire Ramsey : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’Arsenal sarebbe molto Interessato a Nicolò Barella come possibile sostituto di Aaron Ramsey, dato per certo in partenza verso la Juventus quando si aprirà la finestra del mercato estivo. Il centrocampista italiano è nel mirino di alcuni dei migliori club europei, Inter in primis, e quindi […] L'articolo Calciomercato Inter, l’Arsenal sogna Barella per ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di Mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Mercato Inter - ritorno di fiamma per Malcom e Palacios si offre : Mercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nel derby di campionato contro il Milan ed è concentrato sull’ultima parte di campionato con l’obiettivo di confermarsi al terzo posto o almeno ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta a guardare e programma la prossima stagione, nel dettaglio l’intenzione è costruire una squadra ancora più competitiva. Secondo ...

CalcioMercato Inter - asse caldo con la Roma : piace Edin Dzeko : Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del giocatore non sarà lontanissimo da Roma: Dzeko infatti dovrebbe spostarsi solo di qualche chilometro verso nord, dove - secondo le indiscrezioni ...

CalcioMercato Inter : Dzeko sempre più vicino - il giocatore avrebbe detto sì : Edin Dzeko è sempre più vicino a diventare un giocatore nerazzurro nella prossima sessione di Calciomercato. A rivelare l'indiscrezione, ripresa da diverse altre testate giornalistiche, è stata la Gazzetta dello Sport. Secondo quanto pubblica il quotidiano sportivo rosa, tra il giocatore bosniaco e la società nerazzurra ci sarebbe della reciproca e profonda stima. Dato che, difficilmente, Dzeko rimarrà a Roma la prossima stagione, Giuseppe ...

Mercato Inter - arrivano conferme per Dzeko : dopo Pasqua “l’affondo” : Icardi sì-Icardi no. Il calciatore argentino è tornato ad allenarsi coi compagni, ma bisogna capire se nella prossima stagione farà ancora parte dell’Inter. Nel frattempo i nerazzurri continuano a sondare il Mercato degli attaccanti. Si sa già dell’Interesse per Edin Dzeko. Notizia confermata quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, che addirittura riferisce di un possibile “affondo” dei milanesi dopo Pasqua, ...