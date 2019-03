Formula Uno | la Ferrari vola in Bahrain | prima pole in carriera per Leclerc

Formula Uno 2019 - calendario : date GP e orari partenza - dove vedere le gare in tv e streaming : Formula 1 2019, come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le...

Formula Uno - gran premio d'Australia : trionfa Bottas : ... anche se l'altra: è il finlandese Valtteri Bottas a tagliare il traguardo dell'Albert Park da vincente, sua quarta vittoria in carriera, davanti al compagno di squadra e campione del mondo uscente ...

Formula Uno - Bottas è un fulmine in Australia davanti ad Hamilton. Male le Ferrari : Valterri Bottas sorprende tutti, forse pure se stesso, e parte con il botto nel primo gran premio stagionale a Melbourne. Il pilota finlandese della Mercedes, infatti, con una partenza bruciante ha ...

Formula Uno : Bottas trionfa in Australia : 7.45 Valtteri Bottas (Mercedes) domina il Gp di Australia,corsa di apertura del Mondiale.Il finlandese precede il compagno di squadra Hamilton e Verstappen (Red Bull) che a metà gara supera Vettel,in difficoltà con la gomma gialla. Quinto Leclerc,al debutto con la Ferrari.Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) chiude 15°. Hamilton,partito in pole,"bruciato" al via da Bottas che vola in testa. Subito ai box Ricciardo (danni ala anteriore) che poi si ...

La Formula Uno riparte dall’Australia : dove vedere il GP in Tv : A una settimana dall’esordio del Motomondiale in Qatar, anche la Formula Uno è pronta al via con la prima gara che, come da tradizione, si terrà in Australia. La Ferrari ha lavorato duramente in questi mesi per cercare di ridurre il gap con la Mercedes, che vince il titolo costruttori interrottamente ormai dal 2014. Solo […] L'articolo La Formula Uno riparte dall’Australia: dove vedere il GP in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Formula Uno - Melbourne : dominio Mercedes - Hamilton in pole. Terzo Vettel : La nuova stagione di Formula Uno si apre come si era chiusa quella precedente: con il dominio delle Mercedes. Lewis Hamilton si è preso la pole position nel primo gran premio della stagione in Australia, a Melbourne. Al secondo posto il compagno di squadra del pilota inglese, il finlandese Valterri Bottas che si mette così alle spalle il ferrarista Sebastian Vettel che chiude in terza posizione dietro ai suoi due rivali delle ultime stagioni.La ...

Formula Uno : pole Hamilton in Australia : 8.10 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Australia, gara di apertura del Mondiale.Il britannico, iridato uscente,conquista così la 84.ma pole in carriera. Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas e la Ferrari di Vettel. Quarto Verstappen (Red Bull) che precede l'altra rossa di Leclerc. Primo eliminato "eccellente" Gasly con la Red Bull. Accanto a lui fuori nella Q1 il polacco Kubica, al rientro in F1 dopo ...

Formula Uno - stagione 2019 al via : ecco le gare in chiaro : L’attesa è ormai conclusa: domenica la Formula Uno fa sul serio e dà il via alla stagione, quella in cui le avversarie proveranno a interrompere la leadership della Mercedes, vincitrice del titolo costruttori ininterrottamente ormai dal 2014. Lewis Hamilton, e non poteva essere diversamente, sarà il pilota da battere, reduce dalla conquista del suo quinto […] L'articolo Formula Uno, stagione 2019 al via: ecco le gare in chiaro è ...

E' morto Charlie Whiting - il direttore corse della Formula Uno : ... definendolo 'un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile della Formula Uno che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport'. Whiting iniziò la sua carriera in F1 ...

Morte Charlie Whiting – La Formula Uno omaggia lo storico race director : i messaggi di cordoglio [GALLERY] : Da Verstappen ad Hamilton: la Formula Uno omaggia Charlie Whiting, morto nelle prime ore di questa mattina a causa di un’embolia polmonare La Morte improvvisa di Charlie Whiting ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati del motorsport. Il race director del campionato mondiale di Formula Uno, al via tra tre giorni in Australia, è deceduto a causa di un’embolia polmonare a soli 66 anni nelle prime ore della mattina. La ...

Formula Uno - è morto Charlie Whiting : aveva 66 anni : Tutti i miei pensieri, quelli della FIA e dell'intera comunità degli sport motoristici vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti gli amanti della Formula 1 .

On Air : Ecco le otto regine d'Europa. Torna la Formula Uno : Evento che è stata l'occasione per Sebastian Vettel per svelare il soprannome dato alla Ferrari SF90 , un annuncio ormai consueto che il tedesco quattro volte campione del mondo fa sempre all'inizio ...

Formula Uno - lo schianto di Vettel contro le barriere. Pilota illeso : #SF90 #F1Testing - Scuderia Ferrari, @ScuderiaFerrari, 27 febbraio 2019 Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?