F1 | Hamilton dopo qualifiche GP Bahrain | ' Ferrari incredibile | ma daremo filo da torcere'

F1 – Hamilton sorpreso dalla prestazione della Ferrari in Australia : “ecco cosa ho chiesto a Vettel dopo la gara” : Lewis Hamilton non riesce a dare una spiegazione al flop della Ferrari in Australia: il gesto del campione del mondo al termine della prima gara della stagione E’ andato in scena ieri mattina il primo Gp della stagione 2019 di F1. I piloti si sono sfidati sul circuito di Albert Park, in Australia, per la prima gara del nuovo Mondiale. A trionfare è stato un eccellente Valtteri Bottas, abile a sfruttare la partenza per portarsi in ...

F1 - Vettel e quella frecciata a Lewis Hamilton : il tedesco punge il rivale dopo il Gp d’Australia : Il pilota della Ferrari si è soffermato sulla gara di Hamilton, paventando la possibilità che si stesse annoiando a guidare Doppietta Mercedes in Australia, ma con un risultato sorprendente considerando la vittoria di Bottas davanti ad Hamilton. Il finlandese ha sorpreso il compagno al via, difendendo poi il primato fino alla bandiera a scacchi, senza dare mai la possibilità ai propri inseguitori di potersi ...

F1 - Hamilton mastica amaro : “è andata così e posso farci poco - dopo la curva 1 ho pensato solo a gestire” : Il pilota della Mercedes non è apparso molto soddisfatto del secondo posto ottenuto in Australia, considerando la velocità di Bottas al volante della sua stessa monoposto Non proprio una giornata da ricordare per Lewis Hamilton, che si sarebbe aspettato tutto un altro risultato dopo la pole position da record ottenuta ieri in Australia. photo4/Lapresse Valtteri Bottas invece ha sorpreso il campione del mondo, prendendosi anche il punto ...

Formula 1 - Hamilton dopo la pole al GP Australia : 'Non pensavo fossimo migliorati così' : "Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione". ...

F1 – Hamilton in estasi - Bottas rammaricato e Vettel battagliero : le parole dei primi tre dopo le qualifiche del Gp d’Australia : Le parole dei primi tre classificati dopo le qualifiche del Gp d’Australia, concluse con le due Mercedes di Hamilton e Bottas davanti alla Ferrari di Vettel Pole position numero 84 in carriera, l’ottava in Australia. Lewis Hamilton ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, piazzando la sua Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche di Melbourne. Una prestazione spaziale del britannico, riuscito a tenere dietro il ...

F1 - Lewis Hamilton dopo Barcellona : “La Ferrari non ci preoccupa - Niki Lauda manca moltissimo” : La prima sessione di test svoltasi a Barcellona nei giorni scorsi ha messo in mostra una Mercedes meno brillante rispetto alle dirette avversarie per la prossima stagione del Mondiale di F1 2019. In particolare la Ferrari ha lanciato ottimi segnali alla scuderia tedesca che sicuramente raccoglierà la sfida già nei prossimi appuntamenti. Il campione del mondo Lewis Hamilton è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento ...

Hamilton : "Ferrari va forte? Adesso non conta - dopo..." : La Ferrari è avanti nel lavoro in vista della stagione che scatterà il 17 marzo a melbourne ma questo non preoccupa Lewis Hamilton che con Valtteri Bottas e Toto Wolff oggi è stato allo stabilimento ...