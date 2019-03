F1 | GP Bahrein 2019 | come vedere la gara in tv Orari e programma su Sky e TV8

F1 - Analisi qualifiche GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc inizia a mettere dei tarli nella testa di Vettel : Signore e signori segnatevi bene questa data: 30 marzo 2019. Oggi, infatti, Charles Leclerc ha conquistato la prima pole position della sua giovanissima carriera in Formula Uno in concomitanza con il Gran Premio del Bahrein. Il 21enne monegasco, infatti, ha centrato la sua prima partenza al palo solamente al suo 23esimo Gran Premio disputato. Non certo un record, ma un segnale importante sì. Per se stesso, per la Ferrari che ha creduto in lui, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Ferrari velocissime ma noi lotteremo domani con loro per vincere” : Lewis Hamilton è terzo nelle qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo in carica della Mercedes si è dovuto accontentare della seconda fila, alle spalle delle due Ferrari. Le Rosse, reduci da un esordio molto deludente in Australia, hanno esibito una velocità diversa nel corso del time-attack odierno, monopolizzando la scena con il monegasco Charles Leclerc e il ...

Sebastian Vettel F1 - GP Bahrein 2019 : “Una giornata importante per la Ferrari anche se io non posso essere contento per me” : E’ secondo dietro al compagno di squadra Charles Leclerc il tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, è stato costretto ad inchinarsi al cospetto del velocissimo monegasco, non potendo sfruttare due set di gomme morbide nel Q3, per via di una gestione non ottimale degli stint precedenti del time-attack. Il teutonico, quindi, ha cercato ...

Charles Leclerc F1 - GP Bahrein 2019 : “Soddisfatto del mio giro - mi godo il momento. Domani darò il 100%” : Prima pole in carriera in F1 e nuovo record della pista. Una giornata da ricordare per il monegasco Charles Leclerc che si regala un risultato importante e fa sorridere la Ferrari. Una Rossa che, dopo il deludente esordio in Australia, si è ritrovata in questo sabato in Bahrein, monopolizzando la prima fila, visto il secondo tempo del tedesco Sebastian Vettel. Una prova di grande maturità quella di Charles, il migliore in tutte le fasi della ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : risultato e classifica : Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) Ferrari 1’28″046 2 5 S. Vettel (B) Ferrari 1’28″356 3 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’28″578 4 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’28″830 5 20 K. Magnussen (B) Haas 1’29″017 6 55 C. Sainz (B) McLaren 1’29″055 7 33 M. Verstappen (B) Red Bull 1’29″109 8 8 R. ...

F1 - Risultato FP3 GP Bahrein 2019 : la Ferrari si conferma in vetta con Leclerc - Vettel è secondo! Nascondino Mercedes : E’ andata in scena sul tracciato di Sakhir la terza sessione di prove libere del GP del Bahrein, secondo round del Mondiale 2019 di F1. In condizioni di gran caldo e forte vento, le monoposto si sono esibite nell’ultimo turno prima delle qualifiche, cercando di testare le condizioni in vista del time-attack e anche della gara, seppur è già noto che le temperature saranno decisamente inferiori perché si girerà in notturna sotto le ...

F2 - Risultato GP Bahrein 2019 : Luca Ghiotto dà spettacolo in gara-1 ed è secondo a suon di sorpassi : Il primo atto del campionato di Formula 2 2019 ha regalato uno spettacolo magnifico: sul tracciato del Bahrein i futuri campioni hanno dato vita ad una gara-1 ricca di sorpassi e di emozioni. Primo su tutti il nostro Luca Ghiotto, il quale, partito dalla pole, si è ritrovato allo spegnimento dei semafori in sesta posizione per via di un problema al settaggio del cambio. L’azzurro non si è dato per vinto e, dopo una fase di studio e di ...

