Bagno di folla per l' inaugurazione del Misen

Carnevale Solidale a Enna : Bagno di folla per la sfilata finale del Martedì Grasso : Per la cronaca il concorso dedicato alle scuole è stato vinto dalle scuole Santa Chiara e Sant'Onofrio.

Bagno di folla per il ritorno di Renzi a Napoli : c'è anche la Boschi : Sala stracolma al Circolo Artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento per Matteo Renzi. folla delle grandi occasioni per la presentazione del suo libro Un'altra strada. Ad ascoltarlo fan di ogni ...

Meghan Markle festeggia il royal baby a New York. Ed è Bagno di folla : Meghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkMeghan Markle a New YorkSarebbe dovuto essere un viaggio segreto, quello di Meghan Markle a New York, ma alla fine si è trasformato in un bagno di folla, e a voler essere un po’ maliziosi forse nemmeno tanto casuale, perché le ...

Domenica In - Bagno di folla e passerella dietro le quinte : Nel backstage dell'Ariston, invece, il mondo degli addetti ai lavori ha vissuto la giornata che mette il sigillo conclusivo alla kermesse. Il primo ad arrivare è il vincitore: Mahmood rimette piede ...

MotoGp – Bagno di folla per Marquez a Bandung : Marc come una rock star in Indonesia [VIDEO] : Marc Marquez acclamato in Indonesia: lo spagnolo scortato a Bandung all’evento Honda per salvaguardare la sua spalla Agenda piena di impegni per Marc Marquez: dopo la tre giorni di test a Sepang, il campione del mondo di MotoGp è volato in Indonesia per un evento con la Honda. Il pilota spangolo è stato letteralmente osannato a Bandung: Marquez è stato protagonista prima di un corteo di moto e, successivamente, è salito sul palco di ...

Bagno di folla per Eros Ramazzotti prima della serata : Bagno di folla per Eros Ramazzotti a Sanremo. Il cantante, che si esibirà nella serata finale in un duetto con Luis Fonsi, l'autore di "Despacido", ha firmato autografi e si è prestato ai selfie con i fan fuori dal teatro Ariston.

Super Bowl 2019 - Bagno di folla a Boston per celebrare i New England Patriots : Boston in festa per la 'victory parade' in onore dei New England Patriots, tornati a casa dopo aver vinto la 53ma edizione del Super Bowl contro i Los Angeles Rams. La partita è finita 13-3. Oltre un ...