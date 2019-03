Roma | Dzeko | arrivano le scuse… e la multa E sul mercato…

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tutto risolto, o quasi. Dopo la tempesta, sembra tornata la calma in casa. Tutti rientrati i nazionali, gruppo al completo e… risanato. Dopo la lite di Ferrara traed El Shaarawy, il bosniaco ha chiesto scusa a tutti ricomponendo di fatto il gruppo. Ma per l'attaccante arriverà comunque una(solo per lui). Nella vicenda, l'italo-egiziano è stato considerato vittima, i compagni si sono schierati dalla sua parte. Ma come detto, dopo le scuse, tutto risolto.Sempre accese, però, le sirene di mercato su di lui: pista estera (West Ham poco gradito) o italiana (Inter, dove giocherebbe la Champions).

