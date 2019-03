Reddito di cittadinanza, arrivano i navigator: record in Campania, saranno quasi 500 su 3.000 (Di venerdì 29 marzo 2019) Ad assistere i beneficiari del Reddito di cittadinanza ci saranno anche 3mila navigator: un documento dell'Anpal permette di sapere quanti navigator verranno assunti per ogni regione. In testa c'è la Campania, con 471 nuovi addetti, seguita da Sicilia e Lombardia. In coda troviamo Molise e Valle d'Aosta.



