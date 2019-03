Presidenziali in Ucraina | Zelensky in testa L’attore comico è percepito come

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) A 5 anni dalla rivolta filo-occidentale di Maidan e la successiva annessione della Crimea da parte della Russia, con il conflitto nel Sud-est del Paese sempre in attesa di una soluzione, domenica 31 marzo l'elegge un nuovo presidente. Trentacinque milioni di elettori sono chiamati alle urne (ma il 12% di questi, tra abitanti della Crimea e sfollati del Sud-est non voterà) per scegliere tra 39 candidati, ma sono tre i contendenti che si giocano il passaggio al ballottaggio del 21 aprile: l`attoreVolodymyr, il presidente uscente Petro Poroshenko e l`ex premier e pasionaria della `Rivoluzione arancione" Yulia Tymoshenko.Il 41enne, dato dai sondaggi in ampio vantaggio, è la grande sorpresa di questo voto. E' diventato una notorietà, poi un fenomeno politico, grazie ad una sorta di reality show anticipato: nella serie tv "Servo del Popolo" impersona un ...

