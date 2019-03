Moto2 – Prove libere Gp d’Argentina | Luthi super nella 2ª sessione | ottimo balzo di

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Luthi il migliore davanti a Lowes ed a Gardner. Nicolò Bulega stupisce in quinta posizione : E’ dello svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo lo svizzero ha messo in mostra un’ottima velocità, venendo fuori nelle ultime battute e siglando il significativo riscontro di 1’43″353. Il centauro elvetico ha preceduto il sempre performante britannico Alex Lowes, sulla Kalex ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Luca Marini il migliore davanti a Lowes ed a Schrötter. Lorenzo Baldassarri è 12° : Luca Marini dà dei segnali importanti nel corso delle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale 2019 di Moto2. Il centauro italiano dello Sky Racing Team VR46, grazie ad una serie di giri estremamente veloci, ha concluso la sessione in testa con il crono di 1’44″220, candidandosi ad un ruolo di primo piano in questo weekend. Il fratellino di Valentino Rossi, però, dovrà guardarsi alle sue spalle, perché ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, valevole per il Campionato del Mondo di Moto2. Dopo tre settimane di pausa si torna in pista per il secondo round della stagione, dopo una prima gara al cardiopalma vinta in volata dal marchigiano Lorenzo Baldassarri davanti allo svizzero Thomas Luthi in Qatar. Le gerarchie del Campionato non sono ancora molto chiare alla luce ...

Moto2 - GP Qatar 2019 : prove libere 3. Jorge Martin davanti a tutti - Baldassarri sesto. Marini costretto al Q1 : Jorge Martin ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 valide per il GP del Qatar 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Red Bull KTM ha stampato un interessante 1:59.596 sul circuito di Losail spazzato da un forte vento e ha preceduto di 43 millesimi il tedesco Marcel Schroetter, alfiere della Dynavolt Intact GP che aveva giganteggiato nella FP1. Il migliore italiano è Lorenzo Baldassarri, sesto a 0.264 dal leader ma il pilota ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche - aggiornamenti in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019. La classe mediana inizia a fare sul serio dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, che ci ha permesso di capire i primi rapporti di forza sulla pista di Losail. La giornata si snoderà con il classico antipasto della terza sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 12.20 italiane, quindi si passerà al piatto forte ...

VIDEO Moto2 GP Qatar 2019 : gli highlights della prima giornata di prove libere a Losail : La prima giornata dedicata alle prove libere della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2019 ha visto una FP1 con Marcel Schrotter davanti a tutti, mentre nella FP2 ha brillato il nostro Lorenzo Baldassarri con un tempo di 234 millesimi più veloce dello stesso tedesco. giornata interlocutoria per Luca Marini, mentre Andrea Locatelli e Enea Bastianini hanno chiuso nella top ten. Andiamo, quindi, a rivivere gli highlights delle prime due sessioni nel ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto2. Dopo un lungo inverno di test è finalmente arrivato il momento di fare sul serio con il primo weekend ufficiale del Campionato, in cui verranno messi in palio i primi 25 punti dell’anno nella corsa all’iride. Si preannuncia una prima giornata di prove libere molto importante per verificare gli ...

