Milena Vukotic : chi è la concorrente di Ballando con le stelle : Milena Vukotic: chi è la concorrente di Ballando con le stelle Chi è Milena Vukotic Milena Vukotic è una delle attrici teatrali e di cinema più amate e seguite in Italia. Vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello. È conosciuta principalmente per aver interpretato il ruolo di Pina, moglie del ragioniere Ugo Fantozzi nella saga “Fantozzi” di Paolo Villaggio, e per quello di nonna Enrica nella ...

Milena Vukotic : età - altezza - peso - figli e marito : Milena Vukotic è celebre per il ruolo di Pina, moglie del ragioniere Ugo Fantozzi nella saga “Fantozzi” di Paolo Villaggio, e quello di Nonna Enrica nella serie televisiva “Un medico in famiglia” con Lino Banfi. Negli oltre novantacinque film a cui ha preso parte, è stata diretta da grandi registi, sia italiani che stranieri. Fin da piccola ha studiato recitazione e danza classica, in Italia e in Francia. Nel 1960 il ...