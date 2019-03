Danganronpa Trilogy è ora disponibile per PS4

Danganronpa Trilogy disponibile da oggi : NIS America è felice di annunciare che Danganronpa Trilogy è da oggi disponible in edizione fisica in Europa per PlayStation 4! Questa edizione contiene Danganronpa 1•2 Reload e Danganronpa V3: Killing Harmony. Fai il tuo ingresso alla Hope’s Peak Academy, una prestigiosa scuola superiore riservata agli studenti “ultimate” della nazione. La storia prende una piega inaspettata quando Monokuma, un orso ...