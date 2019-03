Commissione banche - Mattarella firma  la legge : «Ma no a controllo sul credito»

Commissione d’inchiesta sulle banche - i suoi compiti e funzioni : non le potrà essere opposto il segreto d’ufficio : La nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell’Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata oggi dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto più ampio di poteri rispetto alla precedente, seppur con i paletti auspicati da Sergio Mattarella, arrivando a toccare anche ...

