Belotti | la Roma è sempre più distante | il rinnovo con il Torino è più vicino

Belotti frena la Roma : 'Il mio futuro è a Torino' : Ecco alcune sue parole presenti in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport . Sul futuro Belotti non ha dubbi e dichiara: 'Lo immagino qui perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a ...

Calciomercato Roma - Petrachi post Monchi? Può arrivare Belotti : A questo punto andranno capite le intenzioni del dirigente leccese, che in questi giorni è a Londra per un corso di aggiornamento: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione ...

Roma : Petrachi il dopo Monchi. E Belotti... : La Roma , se dovesse partire Dzeko , punterebbe tutto su Andrea Belotti . Come scrive il Corriere dello Sport , l'attaccante del Torino è la scelta numero 1 per il ruolo di centravanti e il possibile futuro in giallorosso di Gianluca Petrachi , in pole per il ruolo di direttore sportivo, può facilitare ...