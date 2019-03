Amici | i segreti del Serale e duetti con Pausini-Antonacci

Segreti e Delitti : lo speciale di stasera condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara BuonAmici : Segreti e Delitti: I casi di Marco Vannini, Stefania Crotti e Loris Stival protagonisti della serata Durante la serata verranno approfonditi tre casi di cronaca , su cui si è concentrata maggiormente ...

Programmi TV di stasera - martedì 26 febbraio 2019. Su Canale5 «Segreti e Delitti» con Nuzzi e BuonAmici : Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Lazio-Milan La due giorni di Coppa Italia targata Rai comincia con l’andata di Lazio-Milan, ovvero Piatek, in gol da cinque gare di fila, contro la difesa biancoceleste, in perenne emergenza: confermata, come già nei quarti, la formula con un telecronista e due inviati a bordocampo, all’Olimpico il commento sarà affidato a Luca De Capitani, con il contributo dal campo di Lucio Michieli e ...

Segreti e Delitti - con Gianluigi Nuzzi ci saranno Cesara BuonAmici ed Alessandra Viero : UPDATE 25/02 Canale 5 ha annunciato nuovi dettagli sulla puntata speciale di Segreti e Delitti. Innanzitutto, accanto a Gianluigi Nuzzi ci sarà Cesara Buonamici, ma in studio è prevista anche la presenza di Alessandra Viero. Il programma, poi affronterà differenti casi di cronaca nera.Tra questi, l'omicidio di Marco Vannini, ucciso dal padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, condannato in Appello a 5 anni per omicidio colposo. Ci si ...

Genitori Renzi - il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura : «Nipoti e Amici tra i prestanome» : Una rete di prestanome e, per la procura, la certezza che a gestire il giro di cooperative progressivamente fatte fallire per favorire la Eventi 6 ci fossero i coniugi Renzi. Un piano...

Valentino Rossi - i primi 40 anni del Dottore di Tavullia : gli Amici - gli affari - i segreti : Distesa sulle colline romagnole, affacciata sulla riviera del divertimento, Tavullia è l' ombelico di un mondo tutto giallo, che con la Cina però non ha niente a che vedere. Qui di tarocchi non ce ne sono, c' è solo, ovunque (bandiere appese ai lampioni, cartelli, adesivi, insegne, perfino uno stris

Eva Nestori - compagna di Michele Riondino/ 'I segreti della nostra felicità? Non essere Amici su Fb e...' : Chi è Eva Nestori, compagna di Michele Riondino e madre della figlia Frida? 'I segreti del nostro amore? Non essere amici su Facebook e...'.