Tutte le novità della smart e-cup 2019

Contratti 2019 e lavoro : Tutte le novità in vigore a fine marzo : Contratti 2019 e lavoro: tutte le novità in vigore a fine marzo E’ ben noto come la materia dei Contratti di lavoro sia in continuo fermento ed evoluzione. Oggigiorno infatti ai Contratti tradizionali a tempo indeterminato, si sono aggiunti Contratti definiti “flessibili” perchè più adattabili alla situazione concreta. Parliamo, ad esempio, di lavoro a chiamata, contratto di lavoro stagionale, somministrazione di lavoro ...

La Smart diventa cinese – Ecco Tutte le novità dell’accordo con il Gruppo Geely : La joint venture tra Daimler e Geely, con sede in Cina, gestirà a livello globale il marchio Smart come costruttore full electric, entro il 2022 tre nuovi modelli a zero emissioni Il Gruppo cinese Geely e il tedesco Daimler AG, hanno annunciato oggi la costituzione di una joint venture globale, con quote 50-50, che gestirà la proprietà e l’operatività di Smart, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il marchio pioniere del moderno ...

Il "decretone" ora è legge : ecco Tutte le novità su reddito e quota 100 : Il cosiddetto "Decretone", punto focale del programma dell'esecutivo giallo - verde, ha ricevuto il placet del Senato, che ha approvato il testo in maniera definitiva dopo la Camera dei deputati.Le forze politiche che compongono la maggioranza di governo presieduto dal premier Giuseppe Conte ritenevano questo passaggio fondamentale soprattutto per via della presenza nel decreto del reddito di cittadinanza e di quota 100.Vale la pena sottolineare ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : verranno utilizzate le nuove regole di gioco! Tutte le novità - ecco cosa cambia : La Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile sarà il teatro del debutto delle nuove regole, la FINA ha infatti approvato una radicale rivoluzione che cambierà il modo di giocare di questo sport. Gli atti conclusivi del torneo, che andranno in scena a Torino nel weekend del 29-31 marzo, si disputeranno infatti con il nuovo meccanismo a cui Tutte le giocatrici dovranno abituarsi in fretta visto che verrà utilizzato negli anni a ...

Finalmente arriva la patch 8.20 di Fortnite - Tutte le novità ufficiali da Epic Games : Promessa da tempo dai ragazzi di Epic Games, la patch 8.20 di Fortnite è Finalmente disponibile per il download. Naturalmente gratuito e su tutte le piattaforme che ospitano la celebre Battaglia Reale online, vale a dire PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e addirittura i dispositivi mobile iOS e Android. L'aggiornamento è quindi assolutamente attivo e, come da tradizione, porta con sé non solo una scontata soluzione a problemi e ...

F1 - approvate alcune modifiche al regolamento tecnico e sportivo per il 2020 : ecco Tutte le novità : Sono state approvate nella giornata di ieri alcune modifiche al regolamento tecnico e sportivo che entreranno in vigore a partire dal 2020 Il regolamento tecnico e sportivo si prepara a cambiare in vista del prossimo anno, con alcune modifiche che entreranno in vigore a partire proprio dal 2020. photo4/Lapresse Il Gruppo tecnico e la Commissione F1 si sono riunite ieri a Londra per dare il via libera a queste novità, che riguardano ...

F1 - Mondiale 2020 : proposte modifiche al regolamento. Tutte le possibili novità : Verrebbe da dire: il futuro è oggi. Mentre il Circus della F1 si dirige alla volta del Bahrein per il secondo round del Mondiale 2019, ieri a Londra si è tenuta una importante riunione dello Strategy Group, con la presenza dei rappresentanti FIA e di Liberty Media, con il fine di deliberare nuove normative regolamentari riguardanti il campionato del 2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono tre aspetti innovativi da approfondire ...

Apple TV+ - News+ e Apple Card - Tutte le novità dell’evento Showtime di Apple : L’evento “It’s Showtime” allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California, ha soddisfatto le aspettative e per certi versi le ha superate. Come previsto, il protagonista dello show di Apple è stato il nuovo servizio di streaming video a pagamento, Apple TV+, ma non sono mancate le sorprese. Hanno esordito anche Apple News+ e la Apple Card. Il primo è un servizio a pagamento che consente di accedere a 300 riviste e quotidiani. La seconda ...

Apple - Tutte le novità : da Apple TV Plus a Apple Card : Dopo una settimana ricca di novità centellinate giorno dopo giorno, Apple conclude il suo ideale calendario dell'avvento (d'altro canto, oggi è il 25 marzo...) con uno degli eventi più importanti della sua storia. La prima notizia è che in questo evento non ci sono stati annunci di nuovi prodotti, ma quella ancora più importante è che la Mela ha deciso di puntare tutto sui servizi. La Mela si è resa ...

Due nuovi modelli Nintendo Switch annunciati all’E3 2019 - Tutte le novità al 25 marzo : Con l'uscita di Nintendo Switch, la casa di Super Mario ha saputo far dimenticare ai suoi fedelissimi il mezzo flop di Wii U. Conquistando al tempo stesso una nuova, e affollatissima, schiera di fan. La console ibrida della grande N non stupisce solo per la sua natura duale - sia da home console che da portatile -, ma anche e soprattutto per un parco titoli piuttosto ricco e variegato, tra cui spiccano piccoli e grandi capolavori del calibro di ...

Gambe e lato b : Tutte le novità imperdibili (come le maschere per i glutei) : Gambe e lato b: tutte le novità imperdibili (e da provare) per affrontare la prova shortsComplexe Anti-capitons di LPGButt Mask Bite it di Bawdy BeautyGambe e lato b: tutte le novità imperdibili (e da provare) per affrontare la prova shortsBodylift di BakelTrattamento intensivo giorno & notte Crio Sinergia di L'ErbolarioTerproline Body di SynchrolineStivaletto-maschera piedi e polpacci di CollistarCrema corpo Essere VitisAurea di Antos Olio ...

Amici 2019 - il serale : Tutte le novità. Squadre - direttori artistici e ospiti - : Vittorio Grigolo ha avuto la fortuna di iniziare la sua carriera al fianco di Luciano Pavarotti a 13 anni e da lì, non si è più fermato, girando il mondo con tanti ruoli operistici. È il suo esordio ...

Nuove regole per i portieri - Tutte le novità dettate dall’IFAB : Addio ai trucchetti usati dai portieri sui calci di rigore. Dalla prossima stagione, infatti, in caso di calcio di rigore ogni portiere sarà tenuto a posizionare un solo un piede sulla linea di porta e non più due prima della battuta. In caso di parata o errore, l’esecuzione del rigore sarà valutata dal VAR affinché venga verificata la posizione dei piedi del portiere. Se entrambi saranno oltre la linea di porta, il direttore di gara ...