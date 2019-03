Omicidio a Foggia | la vittima è di origine africana

ilmattinodifoggia

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il corpo esanime dell'uomo giaceva sul ciglio della strada. Da una prima ispezione cadaverica, sembra che sia stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Seguiteci per gli aggiornamenti.

AntennaSud : Foggia, omicidio in Via Trinitapoli - princigallomich : FOGGIA – OMICIDIO IN VIA TRINITAPOLI, FORSE UN CITTADINO AFRICANO - foggiareporter : New post: Omicidio a Foggia: freddato un uomo in via Trinitapoli -