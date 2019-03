Maltrattava i bimbi all' asilo | Ti faccio viola

Maltrattava i bimbi dell'asilo nido - educatrice arrestata nel Comasco : Maltrattava i bimbi di cui avrebbe dovuto prendersi cura. Per questo motivo un'educatrice dell'asilo nido è stata arrestata, nel Comasco. I Carabinieri della Compagnia di Como hanno infatti dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Como.La donna ha 58 anni ed è ritenuta responsabile di maltrattamenti "commessi in qualità di educatrice in un asilo nido di Cernobbio ...