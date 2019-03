Il dolore di Asia Argento | ' Non credo di essere di nuovo in grado di amare'

rumors

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'era pronta ad affrontare tutti, a parlare apertamente delle sue storie d'amore, non andate a buon fine, e dei fatti di cronaca che durante lo scorso anno l'hanno vista su numerose copertine ...

FanPage_AA_ : RT @SabatinoAlberto: Chissà quanto dolore ha sopportato Asia, io al posto suo non credo l’avrei superata. Asia è un esempio di forza #nonel… - Giagi93 : @Mara64419866 Ma io non ti biasimo sul fatto che avrebbe dovuto denunciare subito. Ma sono anche convinta che posso… - SabatinoAlberto : Chissà quanto dolore ha sopportato Asia, io al posto suo non credo l’avrei superata. Asia è un esempio di forza #noneladurso -