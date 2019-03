Gruppo Volkswagen - Permutate oltre 300 000 vecchie diesel

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019) Dall'agosto 2017, quando ilintrodusse gli incentivi ambientali per la permuta o la rottamazione dellepre Euro 5,300.000 clienti europei hanno aderito all'iniziativa promozionale, scambiando la propria auto a gasolio con un nuovo modello Euro 6.Nuove promozioni per Audi e. Gli incentivi proposti in Germania dopo il vertice d'emergenza di Berlino includono contributi fino a 10.000 euro per l'acquisto di un veicolo Euro 6 (nuovo o usato) dei marchi, Audi, Seat e Skoda. Per questi ultimi due marchi la manovra d'incentivazione terminerà alla fine di aprile, mentre lae l'Audi hanno deciso di prorogare indefinitamente la propria promozione.

