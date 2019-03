agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ormai è chiaro: Apple vuole slegarsi dalla dipendenza da iPhone lanciando nuovi servizi. Hanno margini più ampi e meno oscillazioni stagionali. Ma perché Cupertino, oltre a streaming, notizie e videogiochi, ha voluto una carta di credito? Come guadagna e, soprattutto,ci guadagna con Apple Card?La prima risposta (la più ovvia ma non l'unica) è: incassare. Apple Card è, a tutti gli effetti, una carta di credito riservata ai possessori di iPhone. Cupertino entra in un nuovo business, ma non parte da zero perché è integrato con uno che esiste già, Apple Pay. Lo fa con il suo stile, fascinoso: il design della carta digitale è intuitivo e il rendiconto è semplice da leggere; quello della carta fisica, con il nome e il logo della Mela morsicata ma senza numero né firma, sembra uscito dalla penna di Jonathan Ive, quella che ha tratteggiato lo “stile Apple”. Ora, però, andiamo ...

NicolaMorra63 : Ci sono innamorati dell'ideologia che, con sarcasmo che credono efficace, provano ad umiliarti sol perché non hai s… - publicelnet : Convincere gli utenti a non abbandonare gli iPhone: ecco a cosa serve Apple Card - ita_Lukas : Migranti, Marina Malta prende controllo del mercantile dirottato Ora gli sfigati della sinistra si sbracceranno pe… -