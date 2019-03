Ai David trionfa il glamour in passerella

David di Donatello - trionfa Dogman di Matteo Garrone : E' la serata del grande cinema italiano, la notte dei David di Donatello 2019. La serata in cui ha trionfato Dogman di Matteo Garrone con nove premi compreso miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura. "Che bella serata - ha detto Garrone - grazie abbiamo fatto insieme questo film. Speriamo che se i televisori diventano sempre più grandi le sale cinematografiche non diventino sempre più piccole". Sul palco per ricevere il premio alla ...

