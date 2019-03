Serie A : Guida arbitra Milan-Inter. Abisso quarto uomo a Empoli : Sarà Guida a dirigere Milan-Inter, match clou della 28.a di Serie A, di domenica alle 20.30. Di Bello arbitrerà Genoa-Juve , domenica ore 12.30,, Napoli-Udinese , domenica ore 18 a Valeri,. Le altre ...

Sconcerti : «Il caso Abisso-Inter ci dice che la logica di Calciopoli non è cambiata» : Sul Corriere della Sera Nel suo consueto editoriale del lunedì, Mario Sconcerti dedica poche righe a un tema particolarmente interessante: le prospettive di carriera di un giovane arbitro e le lega al caso Abisso. Resta un vecchio vizio che a me spaventa molto. Abisso, arbitro di Fiorentina-Inter, non arbitrera` piu` l’Inter in stagione. Sara` cioe` un cattivo arbitro solo per l’Inter perche´ l’ha scontentata, altre squadre potra` ...

Inter - Sconcerti attacca : 'Sospensione dell'arbitro Abisso - la base di Calciopoli' : A distanza di una settimana continua a far discutere il match tra Fiorentina ed Inter, giocatosi domenica scorsa al Franchi di Firenze e conclusosi sul 3-3 con il pari dei viola arrivato al 96' per un rigore inesistente su presunto fallo di mano di Danilo D'Ambrosio. Le immagini, infatti, hanno constatato che il terzino nerazzurro colpisce la palla di petto e, nonostante l'evidenza, l'arbitro Abisso ha deciso di fischiare il calcio di rigore. ...

Arbitri - Abisso punito : scatta lo stop. E Napoli-Juve va a Rocchi : Il designatore della Serie A, Nicola Rizzoli, lo ha lasciato a casa per la prossima giornata di campionato, confermando l'anticipazione pubblicata dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, e che ...

E Abisso chiese scusa - ma non era vero - : Questo è il retroscena, naturalmente immaginario, di quello che doveva succedere, e non è successo, lunedì mattina. Ore 9, uffici dell'AIA - E' stata una lunga notte di tormenti per il presidente ...

Abisso tornerà ad arbitrare ad aprile - stop Inter : Il rigore concesso alla Fiorentina nel finale di partita contro l'Inter per un fallo di mano inesistente di D'Ambrosio costerà all'arbitro palermitano Rosario Abisso almeno un mese di stop. E, con tutta probabilità, il fischietto siciliano non incrocerà più i nerazzurri fino a fine stagione. Abisso, che nella giornata di ieri ha avuto un lungo confronto con il designatore Rizzoli, resterà dunque fermo finché non avrà recuperato la serenità e la ...

Fiorentina-Inter - Abisso fermato un mese e minacciato di morte sui social : Ha ricevuto diverse testimonianze di vicinanza: affetti familiari, colleghi ed ex della sezione di Palermo . Una notte particolarmente agitata, come capita sempre dopo le partite in notturna, l'...

Sanzione per l’arbitro Abisso : pugno duro del designatore Rizzoli : L’errore commesso nel finale di Fiorentina-Inter costa caro a Rosario Abisso, arbitro di Palermo.Il designatore Rizzoli, dopo aver valutato la gestione di gara del proprio fischietto, ha deciso di fermarlo per tre turni fino alla sosta, con l’obiettivo di fargli recuperare la serenità perduta dopo il match del Franchi.I provvedimenti verso l’arbitro AbissoGli insulti e le minacce ricevute nel day-after sui social hanno certamente fatto ...

Abisso : 3 turni di stop e niente Inter : L'arbitro Abisso non dimenticherà di certo il calcio di rigore concesso alla Fiorentina all'ultimo minuto di recupero nella gara contro l'Inter. Il direttore di gara è stato sospeso dalla Figc per tre ...

Serie A : l'arbitro Abisso fermato per un mese - niente Inter fino a fine stagione : ROMA - È costato caro all'arbitro Abisso il tanto discusso calcio di rigore concesso alla Fiorentina all'ultimo minuto della sfida di domenica scorsa contro l'Inter. Il fischietto palermitano, che ...

Abisso - l'arbitro fermato dopo Fiorentina-Inter ma Rizzoli crede in lui : Il pasticcio dell'arbitro Abisso nel finale di Fiorentina-Inter è figlio di due mali necessari. Il primo riguarda gli uomini, il secondo la tecnologia. Abisso ha da poco compiuto 33 anni e ha diretto ...

Fiorentina-Inter - l'arbitro Abisso fermato per almeno un mese dal designatore : Ci si attendeva una pesante stangata e così è stato: l'arbitro palermitano Rosario Abisso, che ha diretto il posticipo Fiorentina-Inter e che si è reso protagonista del grave errore di valutazione al Var ai danni dell'Inter, sarà fermato per almeno un mese dal designatore degli arbitri Nicola Rizzoli. E' questa la decisione che arriva dopo la clamorosa svista dell'arbitro che, nonostante la valutazione al Var, ha sanzionato come tocco di mano un ...

Fiorentina-Inter - Abisso a picco pur di salvarsi la faccia : cos'è successo davvero all'arbitro : Cosa succede al minuto 95 nella testa di un arbitro di serie A che già per due volte si è visto correggere dal Var la decisione presa sul campo? Succede quello che ha mostrato a tutti a Firenze Rosario Abisso, 33enne palermitano che solitamente si occupa di cucine. Succede che è andato per la propri

Inter contro la Var - Abisso frastornato : pesante punizione - : Il sistema arbitrale deve essere impeccabile considerato il riscontro mediatico e l'impatto nell'economia di un club'.