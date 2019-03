Uomini e Donne | Raffaella Mennoia furiosa | “Certa gente dovrebbe sparire”

Uomini e Donne : Ida vuole andare via - ma Riccardo la invita a ballare : Nelle ultime puntata del Trono Over di Uomini e Donne abbiamo assistito a parecchi colpi di scena. Come ormai d'abitudine, i primi tre giorni della settimana sono dedicati alle dinamiche del trono over e ieri a sedersi al centro dello studio c'è stato Riccardo Guarnieri che ha incominciato a raccontare come procedono le sue ultime frequentazioni. All'improvviso, però, è stato interrotto da Ida. L'ex compagna, infatti, ha preso la parola per dire ...

News Uomini e Donne : Raffaella Mennoia attacca due ex troniste? : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne lancia una frecciatina due ex troniste? L’autrice Raffaella Mennoia, è tornata sui social con un durissimo attacco verso due ex protagonisti di Uomini e Donne che l’hanno delusa profondamente per i loro comportamenti: “Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce. Di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello ...

Diretta Uomini e Donne : Fabio chiude con Simona con un messaggio : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire gli aggiornamenti odierni, riepiloghiamo insieme ciò che è successo nella puntata di ieri. Per Ida ci sono state delle novità, infatti il suo ex Riccardo ha chiesto alla redazione di poterle parlare durante la trasmissione. A quanto pare il cavaliere sente il bisogno di attenzioni da parte della dama; lei ammette di provare ancora dei ...

Sophie Turner ha “sperimentato con Uomini e donne” : “Amo un’anima - non un genere” : Go Soph The post Sophie Turner ha “sperimentato con uomini e donne”: “Amo un’anima, non un genere” appeared first on News Mtv Italia.

Anticipazioni Uomini e donne : la Cavaglià rimprovera Giulio e si interessa a Flavio : I troni della seconda parte della stagione di Uomini e donne cominciano a entrare nel vivo, anche se Maria De Filippi continua a chiamare in causa i protagonisti di inizio anno, che con le loro scelte hanno emozionato il pubblico da casa. A conferma di come gli ex tronisti facciano da traino al Trono Classico, nella registrazione del 25 marzo sono stati chiamati in qualità di ospiti Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Nonostante il rifiuto di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Pamela spiega cos’è successo con Stefano : Pamela Barretta e Stefano Torrese tornano a Uomini e Donne oggi Il Trono Over di Uomini e Donne tornerà oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale5. Maria De Filippi sarà impegnata con la terza parte del segmento senior della trasmissione che ha visto in questi giorni i nuovi attacchi tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, e il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chiuso il capitolo sulla dama di Brescia e il cavaliere di Taranto, ...

Gossip Uomini e Donne : ad un mese dalla scelta - amore a gonfie vele per Luigi e Irene : È passato un mese dalla registrazione della scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Il tronista ha deciso di frequentare Irene Capuano, rifiutando l'altra ragazza da lui portata in villa, ovvero Valentina Galli. La giovane romana si è presentata alla festa di fidanzamento al Castello. Dopo la scelta, i due giovani sono stati anche ospiti del Trono Classico e hanno raccontato di essere felici insieme, pur ammettendo di avere ancora bisogno ...

Uomini e donne news : frecciatine al vetriolo tra Mario Serpa e Dal Corso : Andrea Dal Corso continua a far parlare di sé, anche ora che lui e Teresa Langella sono ufficialmente una coppia. Nel Corso della registrazione di Uomini e donne che si è tenuta lo sCorso 25 marzo, infatti, l'ex tronista e il suo corteggiatore hanno raccontato i dettagli del loro riavvicinamento, precisando di essere felici insieme e di fidarsi l'una dell'altro. In studio, davanti a tale annuncio, sono caduti i tardivi petali rossi ma non tutti ...

Anticipazioni Uomini e donne - Gian Battista cacciato da Maria : ha aggredito una ragazza : Nuovo colpo di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne trono over che vedremo in onda su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ultime ore rivelano che tra i protagonisti della trasmissione ci sarà il cavaliere Gian Battista, il quale sarà al centro di un'accesissima discussione che lo vedrà coinvolto assieme a Maria De Filippi, la quale perderà letteralmente le staffe al punto da cacciarlo via dalla sua ...

Uomini e Donne - Giorgia Lucini racconta il parto : “Tanta paura” - poi si commuove : Giorgia Lucini di Uomini e Donne, i primi racconti dopo essere diventata mamma Giorgia Lucini è diventata mamma da poche settimane, ma le news di Uomini e Donne di ovvi rivelano alcuni dettagli sul suo parto. Per tutta la gravidanza la neo mamma ha scambiato consigli con le altre future mamme che la seguono e […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgia Lucini racconta il parto: “Tanta paura”, poi si commuove proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Beatrice Valli in ospedale dopo un malore : "Quando tutto sembra andare per il meglio..." : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e social influencer Beatrice Valli è stata costretta ad un ricovero in ospedale a causa di un malore che ha avvertito sabato scorso, 23 marzo 2019.La fidanzata dell'ex tronista Marco Fantini, tramite le stories di Instagram, in un primo momento, ha condiviso una foto che la ritraeva durante la cura antibiotica alla quale si è sottoposta dopo il malore, con la seguente frase: "Quando tutto sembra ...

Uomini e Donne oggi - Luigi e Irene un mese dopo : “Sei quello che volevo” : Uomini e Donne oggi: Luigi Mastroianni e Irene Capuano festeggiano un mese d’amore È trascorso un mese dalla villa, dalla scelta di Luigi Mastroianni. Il bel dj catanese ha, dopo la grande batosta subita da Sara Affi Fella, ripreso a credere nell’amore vero, quello autentico, quello che ti fa sentire le classiche farfalle nello stomaco. […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Luigi e Irene un mese dopo: “Sei quello che ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e il triangolo - la furia delle corteggiatrici : Il nuovo tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta continua a creare scompiglio tra le sue corteggiatrici. La scorsa settimana ha dato appuntamento a Natalia, Muriel e Klaudia nello stesso posto ma a orari diversi. Adesso, invece, ha deciso di non fare l'esterna con nessuna delle 3 e di portare le

Uomini e Donne : tra Teresa e Andrea dopo il no al castello è sbocciato l'amore : l'amore trionfa sempre. Può sembrare una frase fatta, una banalità, eppure è proprio quello che è successo a Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che stando alle indiscrezioni trapelate dalla registrazione dell'ultima puntata di Uomini e Donne sarebbero ufficialmente una coppia. Pare proprio che l'ex tronista ed ex tentatrice della scorsa edizione di Temptation Island abbia deciso, nonostante la forte delusione per il no ricevuto al castello, di ...