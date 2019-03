repubblica

(Di mercoledì 27 marzo 2019) MILANO - Il gruppoarchivia il 2018 con unnetto di 93 milioni di euro, in aumento del 53% rispetto al 2017. La reddittività delll'azienda leader nella produzione di attrezzi per lo ...

repubblica : Technogym, utile in crescita del 50% e dividendo raddoppiato - FRANCESC0PAGANO : RT @repubblica: Technogym, utile in crescita del 50% e dividendo raddoppiato - Antonietta_95 : RT @repubblica: Technogym, utile in crescita del 50% e dividendo raddoppiato -