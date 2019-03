Secondo dei rumor | Resident Evil 8 potrebbe arrivare sulla prossima generazione di

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Con7 e2 Remake, Capcom è riuscita a riportare in pista una saga che negli ultimi anni aveva perso di vista la sua stella polare, a causa di un quinto e sesto capitolo non proprio impeccabili. Sono quindi in molti a domandarsi quale sia il futuro della storica saga horror.Come riporta Gamerant, il noto leaker Dusk Golem ha rivelato che lo sviluppo di8 ha subito un lieve ritardo dovuto a problemi interni e che dovrebbe essere pubblicato nel 2021 sulle console di nuova. SempreGolem, sembra che Capcom stia cercando di rendereuna saga annuale,questa teoria il Remake del terzo capitolo (uscito su PS1) arriverà nel 2020. Per chi non lo conoscesse, Dusk Golem è stato il leaker che rivelò alcuni elementi di7, prima che fossero annunciati in via ufficiale.Purtroppo Dusk Golem non ha ...

NicolaPorro : Secondo Markus Kerber, uno dei principali dirigenti del Ministero degli Interni tedesco, le comunità musulmane devo… - Agenzia_Ansa : #Brexit #May offre le dimissioni per un ok al suo accordo. Lo avrebbe fatto, secondo quanto riferisce SkyNews, nell… - raigeofficial : Oggi alle 14:00 secondo (e ultimo) spoiler su #CiaoCiao! Vi aspetto sotto il post Instagram appena dopo pranzo, un po’ prima dei Simpson ???? -