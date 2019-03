Rai | Cda approva nuovo assetto | Alberto Matassino direttore generale

Salini porta in Cda nuovo assetto Rai con Matassino Dg : di Veronica Marino, - Domani mattina l'ad Rai, Fabrizio Salini, a quanto si apprende, porterà all'attenzione del Cda il nuovo assetto organizzativo aziendale per recepire quanto scritto nel piano ...

Rai - Cda : sì Piano industriale 2019-2021 : 16.18 Via libera a maggioranza da parte del Cda della Rai al Piano industriale 2019-2021, "che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti,colmando il gap digitale e venendo incontro agli obblighi del contratto di servizio", spiega una nota di Viale Mazzini. Nascono nove direzioni "orizzontali" di contenuto: intrattenimento,fiction, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital. Sul fronte informazione restano ...

La Rai approva il piano Salini - si spacca il cda : Via libera a maggioranza da parte del consiglio di amministrazione della Rai al piano industriale 2019-2021, "che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap digitale accumulato rispetto al settore e venendo incontro agli obblighi del contratto di servizio", come spiega una nota di Viale Mazzini. Il piano è stato approvato con cinque voti favorevoli e due contrari.A favore hanno votato in cinque (il presidente ...

Rai - piano industriale in cda ma è polemica per incontro Salini-Salvini. UsigRai : “Subordinazione al governo” : L’azienda non conferma ma neanche smentisce l’incontro tra leader della Lega e l’amministratore delegato. Il sindacato dei giornalisti Rai, quindi, è sul piede di guerrra. In viale Mazzini sono ore movimentate. Nel pomeriggio l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, è pronto a portare il suo piano industriale al voto del consiglio d’amministrazione. Un piano modificato dopo un preventivo confronto con lo stesso ...

Morto il filosofo Tullio Gregory - fu nel cda Rai : Il filosofo Tullio Gregory si è spento ieri a Roma, dov'era nato 90 anni fa. Laureatosi alla 'Sapienza' nel 1950, è stato nella stessa università professore ordinario come titolare, dal 1962, della cattedra di Storia della filosofia medievale e, dal 1967, di quella di Storia della filosofia, oltre che come direttore del Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogiche. Specializzato in studi sull'alto Medioevo e il ...

Maglie su Rai1 - il consigliere Laganà : “Vengano acquisiti in Cda i carteggi sulle vicende giudiziarie della giornalista” : “Vengano acquisiti in Cda Rai i carteggi relativi alle vicende giudiziarie della signora Maglie”. Il membro del consiglio di amministrazione Riccardo Laganà, il primo consigliere della storia dell’azienda eletto dai dipendenti, è intervenuto con una nota sull’ipotesi di assegnare la striscia informativa serale dopo il Tg1 alla conduzione di Maria Giovanna Maglie. L’ex corrispondente dagli Stati Uniti è sostenuta ...