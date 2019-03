Presidente di una squadra di pallavolo indagato per abusi su minore

Ottavia - il punto del Presidente Braconi : «Una flessione fisiologica» : ROMA - In casa Ottavia si vive di andate e ritorni. Se un mese fa la prima squadra sembrava lanciatissima, ora il team di Porcelli è in frenata, col settore giovanile che, nello stesso lasso di tempo, ...

El Presidente - Amazon prepara una serie sullo scandalo Fifa con Karla Souza di Le Regole del Delitto Perfetto : Lo scandalo corruzione che nel 2015 sconvolse il mondo del calcio internazionale, portando alla fine dei "regni" di Sepp Blatter alla Fifa e Michel Platini all'Uefa, diventerà una serie realizzata da Amazon Prime Video.El Presidente - The President è un drama in 8 episodi prodotto da Gaumont, già dietro al successo di Narcos, che racconterà il Fifa Gate, come è stato chiamato lo scandalo internazionale. Armando Bo, già regista e ...

Il Presidente del Siracusa calcio incontra il sindaco Italia : l'amministrazione comunale è vicina alla società : ... tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il presidente del Siracusa calcio , Giovanni Alì , alla presenza dell'amministratore delegato azzurro Nicola Santangelo , dell'assessore allo Sport, ...

Ghirelli (Presidente Lega Pro) : “oggi è una data speciale. Due mesi fa nasceva la nostra Rappresentativa Under 16” : Prosegue l’attività degli azzurrini di Lega Pro. La prossima tappa del programma di raduni vedrà impegnate le Rappresentative Under 15 e Under 16 a Pordenone. La prima a scendere in campo sarà la Rappresentativa Under 16 con un raduno che parte il 26 marzo e che si conclude con la partitella amichevole, in programma il 27 marzo alle ore 14,30, presso lo stadio “ Ermanno Sfriso “ di Sacile (PN) col Pordenone Under 16. L’altro raduno si ...

Xi Jinping è arrivato in Italia : al seguito del Presidente cinese una delegazione di 500 persone : Xi Jinping è arrivato a Roma, accolto dal ministro delle politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Al seguito del presidente cinese, atterrato alle 18.30 con la moglie all'aeroporto di Fiumicino, una schiera di 500 persone. Oltre alla sua sicurezza personale, ci sono infatti circa 120 giornalisti e 300 fra dirigenti di aziende, poli museali e funzionari ministeriali. Il leader cinese è accompagnato dalla first lady Peng Liyuan e dai ...

Una loggia massonica a Castelvetrano : tra i 27 arrestati l’ex Presidente del parlamento siciliano : La Provincia di Trapani e quel vizio nascosto degli inciuci attraverso la massoneria segreta e deviata. A oltre trent’anni dalla scoperta a Trapani di una loggia segreta, la Iside 2, dove furono trovati iscritti mafiosi e colletti bianchi, adesso la scoperta di un’altra super loggia massonica segreta, a Castelvetrano, nel cuore del potere mafioso i...

Arrestato per corruzione il Presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 13.46 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Danimarca - una deputata porta la figlia di 5 mesi in aula e Presidente la caccia perchè costituiva "un disturbo per i lavori" : Una giovane deputata danese, Mette Abildgaard - presentatasi in aula con la bambina di 5 mesi - è stata di fatto "cacciata" con la sua piccola dalla presidente del Parlamento per "disturbo dei lavori". È la stessa Abildgaard (30 anni), membro del Konservative Folkeparti, partito che fa parte del governo di coalizione di centrosinistra, ad esprimere il suo disappunto con un post su Facebook, come riporta la Bbc.Abildgaard ha ...

Li Ruiyu : "La visita del Presidente Xi Jinping aprirà una nuova pagina nell'amicizia tradizionale e la cooperazione pragmatica tra Cina e ... : In terzo luogo, la cooperazione tecnologica tra Cina e Italia è favorita da un'eccellente piattaforma - la Settimana sino-italiana su scienza, tecnologia e innovazione - giunta ormai alla sua nona ...