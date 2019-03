“Noi | soli contro il mostro” A Taranto attivisti pronti a bloccare le portinerie dell’ex

F1 – L’ammissione di Hamilton : “Noi dietro la Ferrari - ma non sono preoccupato. Mondiale? Possono vincerlo i soliti 3 team” : Mercedes attualmente dietro la Ferrari dopo i test del Montmelò: Hamilton non si nasconde, ma non mostra alcuna preoccupazione. Per il Mondiale sarà la solita lotta a 3 fra i migliori team Ferrari, Mercedes e Red Bull. Saranno ancora una volta questi i 3 team in corsa per il Mondiale: parola di Lewis Hamilton. Questo sembra essere il feedback principale arrivato dopo i test del Montemelò, o almeno è questo quello che ne ha dedotto il ...