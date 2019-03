Migranti | Procura Agrigento dissequestra nave ' Mare Jonio'

Sea Watch - "nei confronti dei Migranti sequestro di persona" - la procura di Roma invia gli atti a Siracusa : La convinzione dei pm sullo sbarco dei 47 migranti , di cui 15 minori non accompagnati: lo stesso reato già ravvisato per il caso Diciotti

Migranti : Mare Jonio - il 2 aprile l'interrogatorio in Procura di Luca Casarini : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Verrà interrogato martedì mattina, 2 aprile , ad Agrigento, come apprende l'Adnkronos, Luca Casarini , il capo missione della nave Mare Jonio , della Ong mediterranea Saving Humans, indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Agrigento sullo sbarco delle 49 perso

Caso Migranti a Riace - la procura di Locri chiede il rinvio a giudizio del sindaco Mimmo Lucano - : Per il sindaco sospeso di Riace , accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e sottoposto al divieto di dimora, la prima udienza è fissata per l'1 aprile. Revocata alla compagna Tesfahun ...

Mare Jonio : i Migranti sbarcano - nave sequestrata. Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...