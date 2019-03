Migranti | fu sequestro persona | pm manda atti a Siracusa

Sea Watch - "nei confronti dei Migranti sequestro di persona" - procura Roma invia atti a Siracusa : La convinzione dei pm sullo sbarco dei 47 migranti, di cui 15 minori non accompagnati: lo stesso reato già ravvisato per il caso Diciotti

Migranti - indagato il comandante della nave Mare Jonio. La Procura convalida il sequestro : Il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, Pietro Marrone, è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere all’iscrizione sono stati il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando l’inchiesta – aperta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – sullo sbarco dei 49 Migranti soccorsi dalla nave. Nelle prossime ...

**Migranti : comandante Mare Jonio convocato da Gdf - notificato sequestro nave** : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Il comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone è stato convocato nella notte nella caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa. Le Fiamme gialle gli hanno notificato il provvedimento di sequestro probatorio della nave arrivata ieri sera al molo commerciale dell'i

Migranti - ok a sbarco Mare Jonio. Procura dispone sequestro nave | : L'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è entrata nel porto di Lampedusa. Aperto fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini: Sequetsrata ...

Mare Jonio - Salvini : “I Migranti a Lampedusa? Se ci sarà sequestro della nave possono sbarcare” : “Non sono venuto a pregare per il processo, domani dirò in Aula tutto quello che devo dire. E’ stata una giornata molto impegnativa, tra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, belle operazioni antimafia, è stata una giornata intensa. Ora vado a casa e studio cosa dirò in Aula domani”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sorpreso all’uscita di una Chiesa nel centro di Roma. “Se ci sarà un sequestro della ...

Migranti - procura di Catania contro Riesame : "Censurabile il dissequestro dei conti per nave Aquarius" : L'ufficio di Zuccaro ricorre in Cassazione: "L'agente marittimo delle Ong ha realizzato un ingiusto profitto con lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi"

Diciotti - la difesa di Salvini : «Sequestro dei Migranti? Scesero due ore dopo l’ok» : Il ministro dell’Interno difende una «decisione collegiale» presa per la «sicurezza nazionale» e attacca il tribunale dei ministri di Catania. La relazione rivista con Giulia Bongiorno

Migranti : assessore Catania - 'La Procura e il sequestro? Chi sbaglia paga' : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Se sequestrare la nave Sea watch 3 all'arrivo al porto di Catania serve per accertare eventuali responsabilità, non ci trovo nulla di male. E' giusto che si facciano le indagini e si ricostruisca l'intera vicenda. E poi, aprire una indagine non vuole dire che ci siano