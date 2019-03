Dompè | Menarini e Sanofi per 10 o anniversario sisma donano fondi per ambulanza

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'Aquila - A pochi giorni dal decimodel tragico terremoto che il 6 aprile 2009 ha sconvolto la comunità aquilana e il Paese, le tre aziende farmaceutiche presenti sul territorio - Dompé,- danno una nuova testimonianza del loro indissolubile legame con questa terra: in presenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e delle istituzioni locali, i presidenti delle tre aziende hanno voluto personalmente consegnare il contributo di 50 mila euro finalizzato all'acquisto di un'autoper la ASL 1 dell'Aquila-Sulmona-Avezzano. "Oggi il legame trae L'Aquila è più forte che mai - hanno detto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di- Solo qualche mese fa abbiamo celebrato i 25 anni dello stabilimento che, ...

