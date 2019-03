Allarme per finta bomba lasciata in un cestino in centro a Milano

Milano - Allarme bomba in centro. Traffico in tilt per un pacco sospetto vicino al Duomo : artificieri in azione : Minuti di concitazione questa mattina all’angolo tra piazza Duomo e via Torino, a Milano, per un allarme bomba che poi si è rivelato falso. Attorno alle 8.20 è stato segnalato un pacco sospetto in uno dei cestini della spazzatura all’incrocio. Immediatamente è scattato il protocollo per allarmi di questo tipo. I carabinieri hanno interrotto la circolazione e sono stati inviati artificieri e nucleo cinofili. Circa mezz’ora dopo si è ...

Confindustria lancia l'Allarme : "L'Italia è ferma - azzerata la stima del Pil per il 2019" : C'è poi "il progressivo crollo della fiducia delle imprese,specie nel manifatturiero, a riflesso del clima di forte incertezza nell'economia: a questo si è sommato, più di recente,un deterioramento ...

Nuovo Allarme per un Boeing 737 Max 8 : pilota costretto ad atterraggio d’emergenza in Florida : Un Boeing 737 Max 8 della Southwest è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Orlando, in Florida. Secondo l’Autorità per l’aviazione Usa, l’aereo ha avuto un problema al motore, che non sarebbe collegato a quelli emersi dopo gli incidenti della Ethiopian Airlines in Etiopia e della Lion Air in Indonesia.Continua a leggere

Allerta Meteo : Estofex lancia l’Allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello di ...

I cartoni della pizza potenzialmente dannosi per la salute : uno studio lancia l'Allarme : Secondo un'inchiesta portata avanti da "Salvagente", noto mensile scientifico, i cartoni di bassa qualità, utilizzati a volte anche nel confezionamento dei cibi, presenterebbero una quantità di Bisfenolo A superiore a quella consentita. Il Bpa è potenzialmente dannoso per la salute, poiché interferisce con il sistema endocrino e altera persino lo sviluppo ormonale. Nel nostro caso, sembra essere stato trovato soprattutto nei cartoni usati ...

Allerta Meteo - Allarme Italia tra 25 e 27 Marzo : temperature in picchiata fino a -20°C - alto rischio TORNADO e GRANDINE distruttivi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Clima - è Allarme siccità : “Precipitazioni dimezzate - è sos per le semine nei terreni aridi” : E’ Sos per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole, barbabietole, riso e pomodoro nei terreni aridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al nord dove le precipitazioni invernali sono dimezzate (-50%) rispetto alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti con l’arrivo della primavera che sancisce l’inizio delle attivita’ agricole nelle ...

Fondi per Genova e Trieste. Nell’intesa Italia-cina spunta il 5G - Washington già in Allarme : Sette pagine, sei paragrafi e una parola in fondo a una parentesi che farà sobbalzare dalla sedia qualche alto funzionario di Casa Bianca e Dipartimento di Stato. Paragrafo due, punto due: «Le parti collaboreranno nello sviluppo della connettività infrastrutturale, compresi aspetti quali le modalità di finanziamento, interoperabilità e la logistica...

Strade pericolose - nuovo Allarme. Cozzi al Comune : servono più telecamere | : I dati sugli incidenti mortali sono eloquenti e fotografano una situazione a dir poco «preoccupante»

