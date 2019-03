Xi a Parigi | l’Italia è il convitato di pietra Macron | ‘Partner rispettino unità

Splatoon2 : l’European Championship questo weekend a Parigi - intervista ai Ninplayers che rappresenteranno l’Italia : Il 9 e 10 marzo, questo weekend, a Parigi si disputeranno gli European Championship 2018-2019 di Splatoon 2, uno dei principali titoli esport in casa Nintendo. Pubblicato nel 2017, ha rapidamente scalato le classifiche dei videogiochi più apprezzati per Nintendo Switch e, visto il successo, la casa giapponese ha deciso di lanciarlo anche come titolo esport, sfruttando la sua modalità multigiocatore, realizzando dunque un circuito competitivo che ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : l’Italia pronta a dare spettacolo in Francia : E’ tempo di Nuoto sincronizzato, è tempo di World Series 2019. Dal 1° marzo il lungo percorso della manifestazione a tappe della danza in acqua avrà inizio, con 25 Paesi coinvolti e il cui epilogo sarà a Budapest (Ungheria), dal 14 al 16 giugno. Il darsi in vasca quindi riprende da Parigi (Francia) e la Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo è pronta per esibirsi e dare spettacolo. Si riparte dai grandi risultati degli Europei di ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : l’Italia festeggia i podi di Odette Giuffrida e del rientrante Fabio Basile. Ottimi segnali da Lombardo : Il Grand Slam di Parigi è andato in archivio ed è tempo di bilanci in casa Italia, che può sorridere per il gradito ritorno alle competizioni di Fabio Basile e per altri risultati di peso ma può recriminare per alcune premature sconfitte sul filo di lana e per un sorteggio poco benevolo. La selezione tricolore, rappresentata a Parigi da 9 atleti (6 uomini e 3 donne), ha complessivamente raccolto quattro qualificazioni per il Final Block ...

Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Inaccettabili ingerenze dall’Italia”. Salvini : “Disponibili a confronto con Macron” : "Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti". Lo scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiamare l'ambasciatore a Roma, Christian Masset, per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva ...

Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Inaccettabili le ultime ingerenze dall’Italia”. Salvini : “Disponibili a confronto con Macron” : "Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti". Lo scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiamare l'ambasciatore a Roma, Christian Masset, per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : l’Italia inizia alla grande la stagione - Angelo Crescenzo si conferma subito ai vertici : Un grande inizio di stagione per l’Italia del Karate, che nella Premier League di Parigi ottiene cinque podi e altri punti importanti per il ranking olimpico in vista di Tokyo 2020. Sul tatami francese gli azzurri sono stati protagonisti in molte gare, ottenendo risultati prestigiosi. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le performance dei nostri portacolori in questo primo appuntamento dell’anno. Partiamo da Angelo Crescenzo, che dopo lo ...