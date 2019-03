Violentata da tre uomini | la riprendono con il cellulare e le mandano un video | «Lo

Catania. Ragazza americana di 19 anni Violentata da tre coetanei : I Carabinieri di Catania hanno fermato tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 20 anni con l’accusa

Violentata al Valentino da migrante/ Torino - fidanzato 18enne costretto a scappare : Giovane 18enne Violentata fuori dalla discoteca, nel Parco del Valentino: arrestato migrante. La vittima era con il fidanzato, costretto a scappare.

Violentata al parco del Valentino da un trentenne che viveva al Moi : Abbastanza appartata per scambiarsi un bacio, non troppo lontano dall’ingresso del Life, perché, a notte fonda, il Valentino non è propriamente un posto sicuro. Lo sapeva anche la coppia di ragazzi che l’altra sera ha cercato un po’ di intimità da quelle parti. Tutti e due di Torino, tutti e due diciottenni. È?da una panchina alle spalle dell...

Ragazza Violentata nella stazione Circumvesuviana - torna libero uno dei tre fermati : Decisione che farà discutere del tribunale del Riesame di Napoli ottava sezione penale. torna libero Alessandro Sbrescia, uno dei tre giovani fermati nell'inchiesta sullo stupro della...

Trans sequestrata e Violentata dal branco : tre arresti a Fiumicino : Ne hanno abusato per ore dopo averla sequestrata e rinchiusa in un'abitazione. Tre uomini, italiani, di circa trent'anni, sono stati arrestati a Fiumicino dai carabinieri con l'accusa di violenza ...

Argentina - Violentata dal nonno e costretta a partorire : tenta suicidio - muore il figlio : Soltanto qualche settimana fa era emersa la notizia scioccante delle violenze sessuali che una bambina di appena undici anni è stata costretta a subire da parte di suo nonno in Argentina. Purtroppo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, dopo che le è stato negato l'aborto e ha dovuto partorire attraverso un cesareo, la ragazzina ha tentato di suicidarsi per ben due volte. L'intero paese sudamericano è sotto choc per quanto ...

Napoli - Violentata in Circumvesuviana - i tre giovani si difendono : 'Era condiscendente' : Continua ad alimentare molte polemiche e discussioni la terribile vicenda del presunto stupro di gruppo avvenuto in provincia di Napoli nei giorni scorsi. La ragazza che sarebbe stata violentata all'interno dell'ascensore della stazione Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano, spera di ottenere giustizia, ma nel frattempo i tre protagonisti della violenza continuano a difendersi e a sostenere che si sia trattato di rapporti consenzienti. Secondo ...

Napoli - giovane Violentata in ascensore della Circumvesuviana : fermati tre giovani - li conosceva di vista. C'è un video : La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano, in relazione alla violenza sessuale subita ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della...

