ideegreen

(Di martedì 26 marzo 2019)Quanto ci costa digerire ciò che mangiamo, non in termini di euro ma di energia? Questa risposta ci viene fornita, un termine che indica non un processo ma la quantità di energia che il nostro corpo spende per assorbire ed utilizzare gli alimenti che ingeriamo. Andiamo a conoscere meglio cosa accade e come può variare questo quantitativo a seconda di ciò che mangiamo, ma non solo(altro…)Idee Green.

FabioFarello : TERMOGENESI INDOTTA DALLA DIETA OVVERO IL CIBO CHE CONSUMA CALORIE DURANTE LA DIGESTIONE. Gli studi a riguardo sono… -