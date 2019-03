Qualificazione Euro 2020 | Italia-Liechtenstein in diretta su Rai1

blogo

(Di martedì 26 marzo 2019)Dopo il 2-0 di Udine contro la Finlandia, l'di Roberto Mancini torna in campo, stasera, allo stadio Tardini di Parma, per affrontare ilnel secondo match dial Campionatopeo del prossimo anno. La gara, con calcio di inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa indacon telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro; da bordocampo Alessandro Antinelli. Dalle ore 20.00 su Raisport HD prepartita con Paola Ferrari e Paolo Rossi.L', in testa al gruppo J con la Bosnia di Dzeko e la Grecia di Mitroglu, si dovrebbe affidare di nuovo al giovanissimo Kean, accanto al quale potrebbero trovare spazio il compagno di club alla Juventus Bernardeschi, favorito su Chiesa, oltre che Fabio Quagliarella, tornato in azzurro dopo sette anni. Per il resto in porta ci sarà Donnarumma, mentre la difesa dovrebbe essere formata da Spinazzola, ...

