Pjanic-Real Madrid | ora la Juve trema | tutti i dettagli

Mercato Real Madrid - si torna alla carica per Pjanic : Il regista juventino, Miralem Pjanic, ha sempre affascinato l’allenatore Zidane, da poco tornato sulla panchina dei Blancos. Il Madrid potrebbe tentare l’assalto in estate, secondo quanto emerge dai quotidiani spagnoli. Il bosniaco potrebbe essere sacrificato per arrivare a qualche obiettivo di livello e il Real lo accoglierebbe a braccia aperte viste le non scontate permanenze di Kroos, Casemiro e Modric. Scarica GRATIS L’APP ...

Juventus : a Zidane piace Pjanic - il Real sarebbe intenzionato a fare un'offerta : I ribaltoni che hanno riguardato e potrebbero riguardare alcuni top club europei in questo finale di stagione stanno evidentemente portando effervescenza alle trattative di mercato. Ad esempio il sorprendente ritorno di Zidane potrebbe significare per il Real Madrid anticipare il mercato già da adesso, in vista della prossima stagione. Non avendo il Real più obiettivi da raggiungere (se non il posto in Champions League in Liga, che sembra ...

Calciomercato Juventus - Pjanic potrebbe andare al Real Madrid : tra i possibili eredi Kanté : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic, forte centrocampista classe 1990, sicuramente tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Stando a quanto riporta la stampa iberica, sul giocatore ex Roma sarebbe piombato il Real Madrid. Zinedine Zidane, che è tornato ad allenare le "Merengues", vorrebbe effettuare un vero e proprio rinnovamento della rosa del Real ...

