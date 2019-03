Massimo D' Alema | l' ultima vergogna contro Matteo Salvini | Un rozzo Il

Massimo D'Alema invita a un seminario i big del Pd : "Tornare a pensare a sinistra" : Un seminario per "Tornare a pensare a sinistra". La fondazione Italianieuropei di Massimo D'Alema sta organizzando l'evento per sabato 30 marzo dalle 10 alle 17 alla sala di Rienzo, a Roma. Un appuntamento, si specifica nell'invito partito in questi giorni e recapitato anche a diversi Big del Partito democratico, in cui "discutere con intellettuali, studiosi e politici, di come ricostruire un pensiero che si confronti con le sfide del nostro ...

Toni Capuozzo : "Forse perché c'era Massimo D'Alema". La vergogna di Baffino premier : "Vent'anni fa, il 24 marzo 1999, cominciavano i bombardamenti su Belgrado. Ero lì". Toni Capuozzo, in un post su facebook ricorda la guerra: "La prima notte, e tante notti. I missili sul grattacielo accanto al mio albergo, dove c'era la radio della figlia di Milosevic. Quello sull'ambasciata cinese.

Paolo Gentiloni a Circo Massimo : "Riprenderei D'Alema e Bersani nel Pd? No" : Nulla di ostile o offensivo ma Paolo Gentiloni non riprenderebbe Bersani e D'Alema nel Partito Democratico. Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto, l'ex presidente del Consiglio ha parlato del nuovo corso del partito guidato dal neosegretario Nicola Zingaretti: "Il ruolo del Partito Democratico è fondamentale. Io spero di meritare la fiducia che mi è stata accreditata e di riuscire ad ...

La sinistra? Che vada al Massimo - D'Alema - : Per uscire dal baratro identitario serve un uomo che abbia cattiveria e intelligenza. Ne conosco uno solo, oggi

Massimo D'Alema - coltellata in famiglia alle primarie Pd. Chi è andato a votare : 'A sinistra...' - gode Renzi : Detto dalla moglie dall'uomo che, fondando LeU , ha rischiato di ammazzare quel partito suona un po' come una nemesi politica. Per Matteo Renzi , ma forse pure lo stesso Baffino , che ai seggi, ...

Massimo D'Alema : "Sui genitori di Renzi misure forse spropositate - ma niente complotti" : Massimo D'Alema, in un'intervista a all'edizione genovese di Repubblica, commenta gli arresti domiciliari disposti nei confronti dei genitori di Matteo Renzi. "Capisco dal punto di vista umano la reazione di Renzi - afferma -, probabilmente le misure cautelari possono apparire spropositate, però non vedo complotti, sono sciocchezze".Sul futuro del Pd e le primarie previste per il 3 marzo, D'Alema afferma: "Lo dico da osservatore: ...

Luigi Di Maio - l'ombra di Massimo D'Alema : il giorno in cui può fare una fine atroce : Un' ombra, in questi giorni, insegue Luigi Di Maio: è quella di Massimo D'Alema. Nel 2000 il presidente dei Ds si dimise dalla guida del governo dopo la batosta ricevuta dal centrosinistra alle elezioni regionali. Era un voto amministrativo, D' Alema non era tenuto a lasciare, però la sua posizione

Achille Lauro mi ricorda tanto Massimo D’Alema : Del fatto che la canzone di Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, sia un inno alla droga, non possiamo essere sicuri al cento per cento. Ma viste le alte probabilità che lo sia, gli inviati del tg satirico Striscia la Notizia hanno tutto il diritto di fare domande al cantante che si è esibito su Rai Uno in prima serata sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo in occasione del 69esimo festival della canzone italiana. Rolls Royce, ...

Maria Elena Boschi affonda Massimo D'Alema che si schiera con Zingaretti : umiliato con due parole : "Tutto torna". Maria Elena Boschi con due parole riassume il suo pensiero sull'endorsement di Massimo D'Alema per Nicola Zingaretti. In attesa che la Commissione congresso comunichi i risultati ufficiali delle contestate consultazioni nei circoli, in casa Pd, a far salire ulteriormente la tensione a